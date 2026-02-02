(30) keert per direct terug bij het Spaanse RCD Mallorca. De Canadees zag zijn huurcontract bij Feyenoord voortijdig worden ontbonden. Larin, die in Rotterdam voornamelijk genoegen moest nemen met invalbeurten, hoopt elders meer aan spelen toe te komen in aanloop naar het WK van komende zomer, dat in zijn thuisland Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gehouden.

De 87-voudig international kwam aan het einde van de zomerse transferwindow van 2025 naar De Kuip als extra optie voorin. Onder trainer Robin van Persie kon hij echter niet overtuigen en moest hij de spitsen Ayase Ueda, Casper Tengstedt en uiteindelijk ook Shaqueel van Persie voor zich dulden. Larin kwam in totaal vijftien keer in actie voor de Rotterdammers, maar wist slechts één doelpunt te maken. Al met al was zijn verblijf in Rotterdam geen groot succes.

Larin kwam voor het laatst in actie voor Feyenoord tegen Real Betis, toen de spits een horroroptreden op de mat legde. De Canadees kreeg daarvoor een schrikbarend laag rapportcijfer.

Speeltijd en WK-vooruitzicht

Het gebrek aan uitzicht op een basisplaats en de geringe impact die hij had op het veld, heeft Feyenoord en Larin doen besluiten de huurperiode per direct te beëindigen. Met nog 129 dagen te gaan tot de start van het WK, heeft de Canadees dringend speeltijd nodig. Hoewel zijn plek in de WK-selectie van bondscoach Jesse Marsch niet direct in gevaar lijkt, is hij inmiddels geen onbetwiste basisspeler meer. Marsch prefereert momenteel Tani Oluwaseyi naast sterspeler Jonathan David en Larin scoorde bovendien sinds oktober 2024 niet meer voor zijn nationale ploeg.

Nieuwe uitdaging in Engeland en strijd Mallorca

Hoewel Larin officieel terugkeert bij RCD Mallorca, is dit slechts een administratieve tussenstop. De spits staat op het punt door te verkassen naar Southampton in de Engelse Championship. Larin heeft een geschatte transferwaarde van tussen de 1,8 en 2,8 miljoen euro en de verwachting is dat hij voor circa 2,3 miljoen euro vertrekt.

Zijn moederclub RCD Mallorca, waar hij nog een contract heeft tot juni 2028, heeft overigens ook geen plannen om hem deze seizoenshelft op te nemen in de selectie. De Spaanse club verkeert zelf ook in zwaar weer, want zij strijden tegen degradatie en staan op de achttiende plaats in La Liga met 21 punten uit 21 wedstrijden.