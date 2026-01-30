Het doek viel donderdagavond definitief voor Feyenoord in de Europa League. De Rotterdammers gingen met 2-1 ten onder tegen Real Betis, al deed de ploeg van Robin van Persie zichzelf te kort met die uitslag. Met name hielp talloze opgelegde kansen om zeep, en krijgt daarom een vernietigend rapportcijfer op fanplatformen FR12 en 1908.nl.

Feyenoord trad met een veredelde fantasie-opstelling aan tegen Real Betis, om voor de laatste kans in de Europa League te vechten. Door de vele blessures binnen de selectie, moest spits Larin noodgedwongen aantreden als aanvallende middenvelder. Al na vier minuten had de Canadees dé kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar in vrije positie faalde de spits ongelukkig.

Artikel gaat verder onder video

Bij die misser zou het niet blijven in Sevilla, want Larin kende een extreem ongelukkige avond in de afwerking. 1908.nl, dat supporters na een Feyenoord-wedstrijd rapportcijfers laat uitdelen, komt met een harde beoordeling voor de van RCD Mallorca gehuurde spits. Uit ruim zesduizend stemmen komt het rapportcijfer uit op een vernietigende 2,0.

Ook op FR12 konden Feyenoord-supporters hun stem uitdelen aan spelers. Larin scoort op dat platform nóg lager: 1,9 uit bijna 10.500 stemmen.

Ook Jordan Lotomba moet het ontgelden bij Het Legioen. De Zwitser moet genoegen nemen met een 3,6. Op FR12 krijgt de rechtsback een 3,0. Slechts twee basisspelers krijgen een voldoende op 1908.nl, dat zijn Oussama Targhalline (6,2) en Thijs Kraaijveld (5,9). Shaqueel van Persie mag het hoogste cijfer in ontvangst nemen (7,2), maar dat zal te maken hebben met de horrorblessure die hij opliep na zijn invalbeurt.