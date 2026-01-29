Johan Derksen is voorlopig nog niet van plan om te stoppen met Vandaag Inside, zo laat hij weten in de Koffiepotcast van Cerco Caffè. Het boegbeeld van de talkshow vindt het prettig om betrokken te blijven bij de maatschappij en stelt dat hij zich daar jong door blijft voelen.

Derksen is samen met Henk Kuipers te gast in de eerste aflevering van de podcast van Cerco Caffè. Presentator Tjerko Jurgens stelt dat hij het idee heeft dat de oud-voetballer wel een beetje klaar is met de dagelijkse talkshow en of Derksen, gezien zijn 76-jarige leeftijd, er niet over nadenkt te stoppen. “Mijn vrouw begrijpt ook niet waarom ik er nog zit”, antwoordt De Snor. “Die zegt altijd: ‘Wanneer stop je nou eens een keer met dat ordinaire gedoe?’”

Toch is Derksen dat voorlopig niet van plan. “Kijk, ik ben 76, maar als je stopt met werken, ben je plotseling een oude man”, is hij stellig. “Dat wil ik voorkomen. Je moet gewoon bezig blijven. Ik ben hartstikke druk: ik doe iedere dag een tv-show, ik doe iedere dag radio, ik heb nog een podcast, ik ben van alle markten thuis. Dat houdt mij jong. Je blijft deel uitmaken van de maatschappij.”

Derksen heeft er absoluut nog geen behoefte aan om zich een oude man te voelen. “In Grolloo hebben ze een regeling voor 65-plussers…”, legt de analist uit. “Eén keer in de veertien dagen is er een stamppotmaaltijd in het dorpshuis. Daar word ik steeds voor uitgenodigd omdat het zo gezellig schijnt te zijn.” Die uitnodiging heeft Derksen tot dusver altijd afgeslagen. “Ik doe er alles aan om niet aan te hoeven schuiven bij de stamppotmaaltijd met allerlei opa’s en oma’s”, lacht hij.