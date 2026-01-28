Scheidsrechter Bas Nijhuis is kapot van de zware achillespeesblessure die hij heeft opgelopen. Dat vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De arbiter staat maandenlang aan de kant, maar denkt nog niet aan stoppen.

De KNVB maakte maandag bekend dat Nijhuis komend weekend de leiding zou hebben over het duel tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven. Die droom spatte echter uiteen, nadat hij tijdens een testmoment in Zeist geblesseerd raakte. Het bleek om een ernstige blessure te gaan. “De conditionele test was zoals gebruikelijk geen probleem, maar toen ik iets wilde aanzetten, voelde het alsof er een luchtbuks met hagel werd leeggeschoten in mijn kuit. Ik was in shock”, aldus Nijhuis.

De blessure kwam op een uiterst ongelukkig moment. Nijhuis zou eindelijk weer eens een topper in de Eredivisie fluiten: PSV-Feyenoord. “In het verleden mocht ik vanwege mijn leeftijd geen toppers meer fluiten, maar omdat het dit seizoen echt lekker gaat, kwam ik toch weer in aanmerking voor PSV-Feyenoord. Je kunt je voorstellen dat ik me daar enorm op had verheugd.”

"Ik had nota bene net mijn functioneringsgesprek gehad en te horen gekregen dat ik aan een uitstekend seizoen bezig ben", gaat Nijhuis verder. "Met Raymond van Meenen hebben we nu een scheidsrechtersbaas die ons beloont voor onze prestaties."

Ondanks alles wat hij in zijn carrière al heeft meegemaakt, hakt deze tegenslag er stevig in. “Dinsdagavond moest ik bij elk telefoontje weer janken. Ik weet nu hoe olympiërs zich voelen die vlak voor de Olympische Spelen geblesseerd raken. Niet dat ik een olympische atleet ben of PSV-Feyenoord hetzelfde is als de Zomerspelen, maar mijn droom spatte wel uiteen.”

De 49-jarige Tukker wacht een langdurig herstel, al is stoppen geen optie. “Uit een MRI-scan moet nog blijken of de achillespees is ingescheurd of afgescheurd, maar ze zien mij zeker weer terug op het veld. Ik mag dan 49 zijn, maar zo gaat Bassie niet stoppen.”