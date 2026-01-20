Wilfred Genee is van mening dat Job Knoester te ‘dominant’ wordt aan tafel bij Vandaag Inside, zo beaamt hij in de rubriek In de Wandelgangen. De advocaat zat maandagavond aan tafel bij de terugkeer van de talkshow.

Vandaag Inside keerde maandag na een afwezigheid van drie weken terug op tv. Johan Derksen had hier duidelijk zin in en liet tijdens de uitzending overal uitgebreid zijn mening over weten. “We hadden de rest ook niet uit kunnen nodigen en Johan alleen aan tafel kunnen zetten”, begint Genee na de uitzending.

Raymond Mens begrijpt wel dat Derksen veel te zeggen had. “Hij heeft zich drie weken op zitten vreten. Er gebeurde genoeg in de mediawereld en internationaal, dan komt dat vanzelf”, aldus de Amerika-kenner. Bas Nijhuis geeft aan het wel vermakelijk te vinden om Derksen zo aan het werk te zien. “Ik vond het wel grappig. Ik stelde René van der Gijp een vraag over Maarten Martens en voordat hij antwoord kan geven, springt Johan in”, aldus Genee.

Nijhuis heeft toch ook een kritiekpunt na de uitzending. “Ik vond Knoester er ook wel heel veel tussen komen”, zegt de scheidsrechter. “Hij wordt erg dominant”, haakt Mens erop in. “Hij lulde me de oren van het hoofd”, beaamt Genee dat. Mens: “Hij denkt dat het om hem draait, dat is jammer.”

