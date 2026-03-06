Mocht Feyenoord er komende zondag niet in slagen om het uitduel bij NAC Breda te winnen, dan zou dat weleens vergaande consequenties voor trainer Robin van Persie kunnen hebben. Clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad schrijft dat de clubleiding de wedstrijd in Breda als 'cruciaal' lijkt te zien.

Feyenoord verloor afgelopen weekend met 2-0 bij FC Twente, maar heeft de tweede plaats in de Eredivisie - die volgend seizoen recht geeft op een starbewijs voor de Champions League - desondanks nog wel in handen. De Rotterdammers hebben na 25 speelronden 48 punten verzameld; de voorsprong op de nummers drie (Ajax) en vier (N.E.C.) bedraagt respectievelijk vier en vijf punten.

Gouka schrijft dat de nederlaag tegen Twente 'snoeihard is aangekomen' bij Feyenoord. "Nog niet zo hard dat algemeen directeur Dennis te Kloese afgelopen maandag trainingscomplex 1908 op stormde om met Van Persie te praten of zijn positie nog wel houdbaar is. Maar in de Kuip lijken ze NAC morgenmiddag wel als een cruciale wedstrijd te zien. Want waar kan de tot nu toe geduldige top van Feyenoord zich nog aan vasthouden als het ook in Breda niet lukt?", vraagt de clubwatcher zich hardop af. Komende maandag, daags na het duel in Breda, komt de volledige top van de club volgens Gouka bij elkaar.

Van Persie zelf houdt ondertussen vol dat hij vanuit de hele club nog altijd vertrouwen voelt. Gouka stelt echter vast dat Feyenoord 'al lange tijd worstelt'. Na NAC, de huidige nummer zestien van de Eredivisie, wacht volgende week opnieuw een confrontatie met een laagvlieger: Excelsior, momenteel vijftiende op de ranglijst. De week daarop wacht de altijd beladen Klassieker tegen Ajax in De Kuip.