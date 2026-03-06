Voor is een lange wachttijd ten einde gekomen. De middenvelder maakte zijn debuut voor RKC Waalwijk en speelde daarmee voor het eerst in 2763 dagen weer een officiële wedstrijd in het Nederlandse clubvoetbal.

De laatste keer dat Boëtius in Nederland in actie kwam, was op 16 mei 2018. Toen verloor hij met Feyenoord met 2-0 van De Graafschap. Daarna vertrok de aanvallende middenvelder naar het buitenland, waar hij onder meer in Duitsland speelde.

Medische problemen

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder kende de afgelopen jaren ook een moeilijke periode buiten het veld. In september 2022 werd bij de aanvaller teelbalkanker vastgesteld, waarna hij een operatie moest ondergaan. Hoewel hij aanvankelijk leek te herstellen, bleek in maart 2024 dat de ziekte was uitgezaaid naar zijn lymfeklieren, waardoor een zwaar behandeltraject met chemotherapie volgde. Gelukkig herstelde de middenvelder volledig en is hij momenteel dus fit genoeg om te voetballen.

Fitheid

Bij RKC begon Boëtius de wedstrijd nog op de bank, maar trainer Sander Duits had vooraf al laten weten dat hij hem graag wilde gebruiken.

“Hij begint vandaag op de bank,” zei Duits voorafgaand aan het duel. “Hij heeft twee maanden voor zichzelf getraind, maar ik ben allang blij dat ik hem vandaag kan gebruiken. Hij is fitter dan we denken.”

Met zijn invalbeurt kwam er uiteindelijk een einde aan een wachttijd van ruim zeven jaar. Met zijn invalbeurt komt er voor hem weer perspectief richting het WK met Suriname in 2026, mits hij deze met zijn ploeg weet te halen. RKC hoopt tegelijkertijd te profiteren van de ervaring en creativiteit van de middenvelder.