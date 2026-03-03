Live voetbal

Boëtius komt terug op oude uitspraak en vertrekt naar KKD-club RKC

Jean-Paul Boëtius
Foto: © Imago
Silven Potters
3 maart 2026, 15:11   Bijgewerkt: 15:26

Jean‑Paul Boëtius richt zijn blik op het WK 2026 met Suriname en een nieuwe club in de Eredivisie, nu hij zijn contract bij SV Darmstadt 98 heeft beëindigd. In een interview met ESPN bevestigt de 31‑jarige middenvelder zijn interesse om naar RKC Waalwijk te gaan, al is er nog geen handtekening gezet onder een officieel contract.

Boëtius kwam vorig seizoen uit voor Darmstadt in de Duitse tweede  Bundesliga, maar kreeg weinig speeltijd. Over het beëindigen van zijn verbintenis zei hij eerlijk: “Mijn situatie werd uitzichtloos. Er was weinig tijd meer, dus dit was de manier.”

Nu hij weer beschikbaar is, zoekt Boëtius een club waar hij regelmatig minuten kan maken, mede met het oog op zijn internationale ambities. De link met RKC werd gelegd omdat de club op dit moment spelers zoekt die ervaring en kwaliteit kunnen toevoegen, maar Boëtius benadrukt dat er nog niets getekend is. Volgens hem zijn de gesprekken concreet, maar de deal moet nog definitief worden afgesloten.

Boëtius komt terug op eerdere uitspraak over Keuken Kampioen Divisie

Ruim een jaar geleden wilde Boëtius nog niets weten over een verblijf in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller annex middenvelder werd destijds tijdens het programma de Oranjewinter in verband gebracht met een overstap naar De Graafschap.

"De KKD doe ik niet, nee", reageerde Boëtius stellig op Hélène Hendriks. "Ik heb op een bepaald niveau gespeeld en weet dat ik een bepaald niveau aankan. Ik ben nog steeds supercompetitief en droom groot", zei hij eveneens.

WK‑droom met Suriname

Naast zijn clubcarrière heeft Boëtius een duidelijke internationale ambitie. Nadat zijn wissel van het Nederlands elftal naar Suriname door de FIFA werd goedgekeurd, maakte hij zijn debuut voor Suriname op 10 juni 2025 in de WK‑kwalificatiefase.

Over zijn WK‑dromen zei Boëtius: “Het WK is een droom voor mezelf en voor velen. Ik hoop daar een actieve rol te kunnen spelen.”  Suriname moet nog een play‑offserie spelen om zich definitief te kwalificeren voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar de middenvelder gelooft in de kansen van zijn ploeg.

Voor Boëtius staat nu vooral het vinden van een club centraal, zodat hij wekelijks kan spelen, zijn ritme vindt en zijn WK‑ambitie verder kan najagen. “Ik hoop dat ik snel onder de pannen ben", aldus Boëtius.

