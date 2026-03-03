Live voetbal

‘Briljant camerawerk’ legt onenigheid tussen Hadj Moussa en Wellenreuther vast

Timon Wellenreuther op een training van Feyenoord
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
3 maart 2026, 14:49

Willy en René van de Kerkhof kijken dit seizoen met verbazing naar Feyenoord. De Rotterdammers verloren afgelopen zondag van FC Twente (2-0). Opnieuw liet het veldspel te wensen over en in de Grolsch Veste leken er ook onderlinge akkefietjes te ontstaan tussen spelers van Feyenoord. De PSV-iconen blikken in de Willy & René Podcast van Omroep Brabant terug op een ‘briljant’ vastgelegd tv-moment van ESPN.

Feyenoord had het in de eerste helft lastig met FC Twente, wat resulteerde in veel doelpogingen van de Tukkers. Timon Wellenreuther gaf aanvaller Anis Hadj Moussa op een gegeven moment stevig op zijn donder. Die tirade leek weinig effect te hebben, want via Kristian Hlynsson kwam Twente niet veel later op voorsprong. Uitgerekend Wellenreuther ging daarbij gigantisch in de fout, waarna Hadj Moussa door ESPN in beeld werd gebracht. De aanvaller liep hoofdschuddend terug naar de middellijn voor de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

“Dat is een echt vriendenelftal”, zegt René van de Kerkhof cynisch over de selectie van Feyenoord. Vervolgens doelt hij op het hoofdschudden van Hadj Moussa. “Ik moet zeggen: dat was briljant camerawerk”, lacht broer Willy.

Het gedrag van Wellenreuther tijdens Twente – Feyenoord leverde sowieso voer voor discussie op. Niet voor het eerst maakte de Duitser een geïrriteerde indruk. Wim Kieft is helemaal klaar met dat gedrag. “Sommige keepers hebben dat: als er een schot of een goal komt, stormen ze constant op hun verdedigers af om te zeggen dat ze niet kort genoeg dekken, en noem maar op”, aldus de oud-spits, die toegeeft dat dit soms nodig is om de verdediging op scherp te zetten. “Maar als je dan zelf zo’n blunder maakt, gaat je geloofwaardigheid er ook een beetje af. En daar heeft hij wel erg vaak een handje van.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • zo 1 maart, 14:09
  • 1 mrt. 14:09
  • 7
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.208 Reacties
1.059 Dagen lid
6.081 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas is daar het bestuur en de trainer blind voor en die vinden het nog leuk ook als spelers akkefietjes onder elkaar hebben. Ik noem het een grote schande wat die Wellenreuther doet die de nodige onrust veroorzaakt. Ik stel duidelijk dat dit de rotte appel in de selectie is die elke speler maar op zijn donder blijft geven terwijl hij vaak blunders eerste klas maakt. Soms een goede redding maar weegt niet op tegen zijn blunders. de 1-0 tegen Twente wat een kleuter nog had kunnen hebben was de druppel die de sfeer bij Feyenoord meteen bederfde en dat liet Hadj Moussa wel blijken. Hij krijgt eerst op zijn donder van die Welterusten keeper, maakt een blunder, en Moussa gaat nee knikkend richt hem kijken. Dat is dan de vriendenclub onder elkaar en wat doet van Persie, die zegt een akkefietje houden de spelers scherp.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.208 Reacties
1.059 Dagen lid
6.081 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas is daar het bestuur en de trainer blind voor en die vinden het nog leuk ook als spelers akkefietjes onder elkaar hebben. Ik noem het een grote schande wat die Wellenreuther doet die de nodige onrust veroorzaakt. Ik stel duidelijk dat dit de rotte appel in de selectie is die elke speler maar op zijn donder blijft geven terwijl hij vaak blunders eerste klas maakt. Soms een goede redding maar weegt niet op tegen zijn blunders. de 1-0 tegen Twente wat een kleuter nog had kunnen hebben was de druppel die de sfeer bij Feyenoord meteen bederfde en dat liet Hadj Moussa wel blijken. Hij krijgt eerst op zijn donder van die Welterusten keeper, maakt een blunder, en Moussa gaat nee knikkend richt hem kijken. Dat is dan de vriendenclub onder elkaar en wat doet van Persie, die zegt een akkefietje houden de spelers scherp.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
22
8
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws