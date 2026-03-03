Willy en René van de Kerkhof kijken dit seizoen met verbazing naar Feyenoord. De Rotterdammers verloren afgelopen zondag van FC Twente (2-0). Opnieuw liet het veldspel te wensen over en in de Grolsch Veste leken er ook onderlinge akkefietjes te ontstaan tussen spelers van Feyenoord. De PSV-iconen blikken in de Willy & René Podcast van Omroep Brabant terug op een ‘briljant’ vastgelegd tv-moment van ESPN.

Feyenoord had het in de eerste helft lastig met FC Twente, wat resulteerde in veel doelpogingen van de Tukkers. Timon Wellenreuther gaf aanvaller Anis Hadj Moussa op een gegeven moment stevig op zijn donder. Die tirade leek weinig effect te hebben, want via Kristian Hlynsson kwam Twente niet veel later op voorsprong. Uitgerekend Wellenreuther ging daarbij gigantisch in de fout, waarna Hadj Moussa door ESPN in beeld werd gebracht. De aanvaller liep hoofdschuddend terug naar de middellijn voor de aftrap.

“Dat is een echt vriendenelftal”, zegt René van de Kerkhof cynisch over de selectie van Feyenoord. Vervolgens doelt hij op het hoofdschudden van Hadj Moussa. “Ik moet zeggen: dat was briljant camerawerk”, lacht broer Willy.

Het gedrag van Wellenreuther tijdens Twente – Feyenoord leverde sowieso voer voor discussie op. Niet voor het eerst maakte de Duitser een geïrriteerde indruk. Wim Kieft is helemaal klaar met dat gedrag. “Sommige keepers hebben dat: als er een schot of een goal komt, stormen ze constant op hun verdedigers af om te zeggen dat ze niet kort genoeg dekken, en noem maar op”, aldus de oud-spits, die toegeeft dat dit soms nodig is om de verdediging op scherp te zetten. “Maar als je dan zelf zo’n blunder maakt, gaat je geloofwaardigheid er ook een beetje af. En daar heeft hij wel erg vaak een handje van.”