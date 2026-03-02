Live voetbal

Wim Kieft is Timon Wellenreuther spuugzat

Wim Kieft
Foto: © Imago / Realtimes
2 maart 2026, 11:19

Wim Kieft heeft het helemaal gehad met Timon Wellenreuther, zo laat hij weten bij Studio Voetbal. De analist stoort zich vooral aan de houding van de Feyenoord-doelman richting zijn ploeggenoten.

Wellenreuther ging zondagmiddag opzichtig in de fout in het duel tussen FC Twente en Feyenoord (2-0). Op slag van rust vuurde Kristian Hlynsson een ogenschijnlijk eenvoudig schot op het Rotterdamse doel af, wat de doelman compleet verkeerd verwerkte. Daardoor verdween de bal op knullige wijze in het doel.

Kieft stoort zich vooral aan het gedrag van Wellenreuther. “Sommige keepers hebben dat, dat ze constant als er een schot of een goal komt op die verdedigers afstormen. Om te zeggen: 'Je dekt niet kort genoeg', en noem maar op”, aldus de oud-spits, die toegeeft dat dit soms wel nodig is om de verdediging op scherp te zetten. “Maar als je dan zelf zo’n blunder maakt, dan gaat je geloofwaardigheid er ook een beetje af. En daar heeft hij wel erg vaak een handje van.”

In interviews maakt Wellenreuther volgens Kieft ook geen goede indruk. “Dan denk je wel eens: misschien wordt het tijd dat jij die stabiele factor bent. Even een tandje terug”, stelt hij. Als presentator Sjoerd van Ramshorst zich vervolgens afvraagt of de bal van Hlynsson van richting werd verandert, gaat Theo Janssen hier direct tegenin. “Deze bal, even serieus, die neem je gewoon aan. Echt, die neem je met de binnenkant goed aan. Dan neem je hem op je borst en pak je hem daarna in je handen.”

Twente - Feyenoord

FC Twente
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
24
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

