Kees van Wonderen moet hopen dat hij als technisch directeur een statutaire bevoegdheid krijgt bij Feyenoord, zo stelt Martijn Krabbendam in Voetbal International. De aanstaand bestuurder van de Rotterdammers kan na de nederlaag bij FC Twente (2-0) alleen maar hebben geconcludeerd dat het niet werkt tussen Feyenoord en trainer Robin van Persie.

Een week geleden werd duidelijk dat Feyenoord en Van Wonderen dicht bij een akkoord waren over de functie van technisch directeur. Waar een snelle aanstelling werd verwacht, hebben de Rotterdammers de komst van de oud-verdediger nog altijd niet bevestigd. Enkele dagen voor de nederlaag in Enschede gaf Van Persie aan ‘meegenomen’ te worden in het proces rond de aanstelling van een nieuwe technisch directeur.

Artikel gaat verder onder video

“Met andere woorden: als trainer praat hij dus mee over de komst van een baas die uiteindelijk zijn functioneren zal moeten beoordelen”, wijst Krabbendam het vreemde aan de situatie aan. “Bij Feyenoord kan dit seizoen veel, dus dit ook, maar op zijn minst opvallend is het wel en wie weet een reden waardoor de benoeming van Kees van Wonderen zo lang in beslag neemt.”

Mocht Van Wonderen aangesteld worden als technisch directeur, is het voor hem te hopen dat hij een statutaire bevoegdheid krijgt en ‘niet titulair aan de hand gaat lopen van een directie die medeverantwoordelijk is voor de sportieve crisis waarin Feyenoord al maanden verkeert’. “Er ligt nogal wat werk te wachten, zoals de renovatie van een selectie die bij elkaar 43 spelers telt en een zomer waarin de club een aantal miljoenentransfers wil gaan doen, maar het belangrijkste is de positie van de trainer”, aldus Krabbendam.

Van Persie krijgt zeldzaam veel tijd

De clubwatcher stelt dat het niet vaak voorkomt dat een trainer zo veel tijd krijgt als Van Persie bij Feyenoord. “En in plaats van vooruitgang, gaat er steeds meer mis”, is Krabbendam hard. “Er valt bijna geen lijn te ontdekken in het spel, en het zelfvertrouwen van de spelers daalt tot onder nul, net zoals de onderlinge acceptatie.” Dat, in combinatie met de ‘onbegrijpelijke keuzes’ eerder dit seizoen en een gigantisch aantal blessures, zorgt ervoor dat een kritische blik op het functioneren van Van Persie ‘niet meer dan logisch’ is.

Het evaluatiegesprek zal moeten worden gevoerd door een autonome technisch directeur, niet door een titulaire. “Als Kees van Wonderen het wordt, zal hij – ook als Feyenoord tweede wordt en zich plaatst voor de Champions League – maar tot één conclusie kunnen komen: het werkt niet tussen Robin van Persie en de selectie van Feyenoord”, besluit Krabbendam.