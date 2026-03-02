Willem van Hanegem vindt het ‘onverklaarbaar’ dat Feyenoord al maanden beroerd speelt, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers hebben goed materiaal, maar weten toch niet zo leuk te spelen als ploegen als Telstar en FC Volendam doen.

Feyenoord speelde zondag een kansloze wedstrijd bij FC Twente en werd in Enschede op een 2-0 nederlaag getrakteerd. Ondertussen spelen ploegen als Telstar en Volendam wél leuk voetbal. “Als ik daarover nadenk, vraag ik mij af hoe het dan kan dat Ajax en Feyenoord eigenlijk alleen maar slechter worden”, merkt Van Hanegem op. “Die hebben toch betere spelers? Dat is toch eigenlijk onverklaarbaar?”

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer haalt aan dat beide clubs geen midweekse wedstrijden meer spelen en daardoor volop kunnen trainen. “Nog kijk ik naar niets bij Ajax en Feyenoord. Sterker nog, ik denk dat ik nog nooit een Feyenoord heb gezien dat al zo lang zo slecht speelt. Je ziet werkelijk waar helemaal niets”, foetert hij. Dat de Rotterdammers nog altijd op de tweede plek staan, is volgens Van Hanegem een vertekend beeld. “Er is geen speler die beter is geworden de laatste maanden. Ze doen maar wat, er zit geen lijn in.”

Alles draait om Sterling

Feyenoord verraste afgelopen maand met de komst van Raheem Sterling, maar hij wist in zijn eerste twee wedstrijden nog geen goede indruk te maken. Toch lijkt alles nu om de Engelsman te draaien in Rotterdam. “Sterling moet er elke wedstrijd even in, want anders krijgen ze hem niet fit. Waar slaat dat nou op?”, vraagt de oer-Feyenoorder zich af. “Het draait toch om Feyenoord, om tweede worden en de miljoenen van de Champions League pakken en zorgen dat Ajax dat bedrag niet krijgt? Nee, Van Persie puzzelt alles om Sterling heen.” Als voorbeeld noemt hij de linksbackpositie, waar Gijs Smal met een blessure uitviel. In plaats van Jordan Bos op zijn eigen positie te zetten, besloot de oefenmeester te puzzelen met rechtsbacks.

Van Hanegem zag dat de spelers van Feyenoord op het veld wel boos op elkaar waren, wat hij logisch vindt. “Alleen werkt het wel zo: als Wellenreuther iets denkt te kunnen zeggen tegen Hadj Moussa, dan moet hij daarna wel een soort terugspeelbal van Hlynsson tegenhouden. Want anders werkt het averechts”, doelt hij op de blunder van de doelman bij de 1-0. “Feyenoord is mijn club, dat is bekend. Ik blijf kijken, maar er zit nul komma nul voetbal in het elftal.”