Leonne Stentler is cynisch over prestaties van Raheem Sterling

Leonne Stentler is geschrokken van het optreden van Feyenoord op bezoek bij FC Twente (2-0). De analist van de NOS zag de ploeg van Robin van Persie op een inspiratieloze manier voor de dag komen in De Grolsch Veste.

Feyenoord had drie wedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie, maar kon die reeks zondag geen vervolg geven tegen FC Twente. De Tukkers waren op alle vlakken sterker dan de bezoekers uit Rotterdam. Vooral in defensief opzicht liet Feyenoord volgens Stentler veel steken vallen.

"Het was inspiratieloos, tandeloos, maar ik denk dat Van Persie zich ook wel heeft verbaasd over hoe er verdedigd werd op de flanken", begint Stentler haar analyse bij de NOS. "Je moet een keer ingrijpen, maar de backs, Deijl en Smal, lopen eigenlijk alleen maar een beetje mee. Deijl dwingt Sondre Orjasaeter niet naar één kant, waardoor alles mogelijk blijft. Dat is voor een linksbuiten als Orjasaeter natuurlijk heerlijk."

Presentator Gert van ’t Hof vraagt Stentler ook naar het optreden van Raheem Sterling, die in De Grolsch Veste voor de tweede keer zijn opwachting maakte in het shirt van Feyenoord. Een week eerder maakte de 82-voudig Engels international zijn debuut tegen Telstar, maar toen wist hij weinig indruk te maken.

Raheem Sterling

"Hij heeft de criticasters wel de mond gesnoerd", zegt Stentler cynisch over het optreden van Sterling tegen FC Twente. "Nee, ik denk dat dit nog wel een paar wedstrijden gaat duren voordat we daar iets meer van gaan zien."