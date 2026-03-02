Live voetbal

Leonne Stentler is cynisch over prestaties van Raheem Sterling

Leonne Stentler
Foto: © NOS
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 maart 2026, 05:55

Leonne Stentler is geschrokken van het optreden van Feyenoord op bezoek bij FC Twente (2-0). De analist van de NOS zag de ploeg van Robin van Persie op een inspiratieloze manier voor de dag komen in De Grolsch Veste.

Feyenoord had drie wedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie, maar kon die reeks zondag geen vervolg geven tegen FC Twente. De Tukkers waren op alle vlakken sterker dan de bezoekers uit Rotterdam. Vooral in defensief opzicht liet Feyenoord volgens Stentler veel steken vallen.

Artikel gaat verder onder video

"Het was inspiratieloos, tandeloos, maar ik denk dat Van Persie zich ook wel heeft verbaasd over hoe er verdedigd werd op de flanken", begint Stentler haar analyse bij de NOS. "Je moet een keer ingrijpen, maar de backs, Deijl en Smal, lopen eigenlijk alleen maar een beetje mee. Deijl dwingt Sondre Orjasaeter niet naar één kant, waardoor alles mogelijk blijft. Dat is voor een linksbuiten als Orjasaeter natuurlijk heerlijk."

Presentator Gert van ’t Hof vraagt Stentler ook naar het optreden van Raheem Sterling, die in De Grolsch Veste voor de tweede keer zijn opwachting maakte in het shirt van Feyenoord. Een week eerder maakte de 82-voudig Engels international zijn debuut tegen Telstar, maar toen wist hij weinig indruk te maken.

Raheem Sterling

"Hij heeft de criticasters wel de mond gesnoerd", zegt Stentler cynisch over het optreden van Sterling tegen FC Twente. "Nee, ik denk dat dit nog wel een paar wedstrijden gaat duren voordat we daar iets meer van gaan zien."

Vind jij dat critici te snel oordelen over nieuwe aankopen zoals Sterling?

Laden...
230 stemmen

➡️ Meer nieuws na FC Twente - Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • Gisteren, 14:16
  • Gisteren, 14:16
  • 7
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • Gisteren, 14:09
  • Gisteren, 14:09
  • 7
PEC - Ajax

Teruglezen | Zo hielden PEC Zwolle en Ajax elkaar in evenwicht

  • Gisteren, 14:04
  • Gisteren, 14:04
  • 11
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Twente - Feyenoord

FC Twente
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws