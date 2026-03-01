FC Twente duidelijk maatje te groot voor armzalig Feyenoord

Feyenoord heeft zondag het hoofd moeten buigen voor FC Twente. De ploeg uit Enschede was duidelijk een maatje te groot voor de Rotterdammers (2-0), die ook nog twee spelers geblesseerd zagen uitvallen.

FC Twente begon goed en had via Sam Lammers al snel op 1-0 kunnen komen. Niet veel later schoot Anis Hadj Moussa op de paal. Het duel golfde vervolgens op en neer. Beide ploegen kregen kansen, waarbij de thuisploeg iets dichter in de buurt van de doelman van de tegenstander kwam.

Via Jakub Moder en Anel Ahmedhodzic kreeg Feyenoord wat kleine kansjes, maar was vooral het blessurespook reden tot gesprek. Gijs Smal liep een blessure op in duel met Daan Rots, maar speelde nog zeker tien minuten door. Uiteindelijk moest hij de strijd staken, waarna Bart Nieuwkoop het veld in kwam. Die invalbeurt duurde echter slechts twee minuten en twintig seconden: na hoofd-tegen-hoofd-contact met Sondre Orjasaeter werd er besloten om Nieuwkoop weer eraf te halen. Jordan Lotomba verving hem.

Bij de thuisploeg kregen D. Rots en Orjasaeter kleine kansjes om het verschil te maken. Dat gebeurde niet, waarna de ruststand 0-0 leek te gaan worden. Dat was echter buiten een ketser van Timon Wellenreuther gerekend: de Duitse keeper van Feyenoord verkeek zich helemaal op een schot van Kristian Hlynsson en gaf eigenhandig de 1-0 cadeau.

In de tweede helft nam FC Twente nog meer de overhand. Direct na rust kreeg Lotomba nog wel een aardige kans, maar daar zou het voor Feyenoord eigenlijk bij blijven. De thuisploeg was vervolgens veelal aan de bal, al had het er moeite mee om echte grote kansen te creëren. Na een uur spelen kreeg Daan Rots een aardige kans, maar dat leverde geen doelpunt op.

In minuut 72 kwam de doodsteek voor Feyenoord. Na een slimme ingooi passte Hlynsson richting Orjasaeter, die richting het doel dribbelde en hard en hoog raak schoot. Het betekende voor de Noor zijn eerste Eredivisiedoelpunt ooit. Veel kansen zouden er vervolgens niet worden gecreëerd, waardoor FC Twente zichzelf zorgeloos richting een overwinning speelde.