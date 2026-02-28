Broers van Mohamed Ihattaren confronteren Ronald Waterreus

blonk zaterdagavond met een doelpunt en twee assist uit bij Fortuna Sittard in de uitwedstrijd tegen NEC (2-3). Ronald Waterreus is na afloop lyrisch over de 24-jarige aanvallende middenvelder van de Limburgers en vertelt in de studio van ESPN een vermakelijke anekdote over een confrontatie met Ihattaren en diens broers.

Waterreus vertelt dat hij Ihattaren en diens broers onlangs tegenkwam. De precieze locatie van de ontmoeting onthult de oud-doelman en analist niet, maar hij werd naar eigen zeggen door de broers van de begaafde middenvelder aangesproken op een kritische column die hij aan het begin van dit seizoen schreef.

Artikel gaat verder onder video

Waterreus schreef in zijn column voor de Limburger onder meer: “Het is me wat met Ihattaren. Zet een televisie aan, sla een krant open of leg je oor te luister bij de club waar hij onder contract staat; nagenoeg altijd is hij boos, teleurgesteld of verbolgen. Ihattaren is als die alsmaar klagende collega Theo in de fabriekskantine.”

“Zo'n type dat het hele jaar door moppert over het slechte weer. En die, wanneer dan eindelijk de zon schijnt, roept dat het 'verdorie veuls te wèrm' is'. Ihattaren - het zal vast een aardige jongen zijn - maakt één grote denkfout. Het zal weldenkend en fatsoenlijk Nederland een zorg zijn of hij straks nou voor 'ons' of voor Marokko gaat spelen, mocht die kans zich ooit aandienen”, zo schreef Waterreus kritisch.

Ihattaren reageerde vervolgens in gesprek met Voetbal International als volgt op het vernietigende stukje: “Waterreus. Wie is dat? Ik las wel ergens dat hij iets over me had gezegd, maar ik weet niet wie hij is. Een analist?”

In de periode na de column kwam Waterreus Ihattaren en diens broers tegen. Hij vertelt daar zaterdagavond over in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. “Ik heb een rol te spelen. Ik mag elke maandag een column schrijven in een Limburgse krant. Hij speelt toevallig voor een Limburgse club. Hij is gewoon een in het oog springende speler. Daar moet je daar iets van vinden. Dat doe ik nog weleens, ja.”

Presentator Wouter Bouwman vraagt zich af of Ihattaren en zijn aanhang reageerden. “Ze vonden eigenlijk wel dat ik gelijk had, ja”, zegt Waterreus. “Mo wist niet wie ik was. Dat kan. Het is een andere generatie.”

Waterreus vervolgt dan lyrisch over Ihattaren: “Ik vind het een fantastische speler.” De oud-keeper vraagt collega-analist Karim El Ahmadi vervolgens wat hij Ihattaren zou adviseren met het oog op de toekomst.

Karim El Ahmadi sprak met Marokkaanse club over Ihattaren

“Ik ben wel benaderd door een club uit Marokko die hem echt graag wilde hebben: Wydad Casablanca. Daar speelt Hakim Ziyech ook”, El Ahmadi. “Zij wilden hem heel graag hebben. Wat ik wel mooi vond aan hem en zijn zaakwaarnemer is dat ze echt wilden kiezen voor het sportieve.”

“Ze willen volgend jaar misschien weer een stap maken. Dat vond ik echt een mooi gebaar: dat hij echt wel bezig is om echt nog sportief stappen te maken”, vervolgt El Ahmadi. “Ik zou hem niet echt aanraden om al heel vroeg naar Marokko te gaan. Mo stond er niet om te springen om die kant op te gaan.”

“Je moet ook niet vergeten dat hij bijna drie jaar niet gespeeld heeft”, valt Waterreus weer in. “Dus het heeft gewoon tijd nodig. Wat hij vanavond deed, kun je niet elke week verwachten. Zo reëel moet je ook zijn. Maar het zou nog beter kunnen zijn als hij nog bij een club als deze wekelijks zijn minuten maakt en belangrijker wordt. Dan is het misschien tijd voor een nieuwe stap, bijvoorbeeld naar FC Twente. Het is toch een feest om naar te kijken, man?”, besluit Waterreus.

Mohamed Ihattaren vindt de verre hoek na een heerlijke actie! ✨#necfor pic.twitter.com/G0wA0E5y5V — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2026