ESPN beschermt falende Clay Ruperti: belachelijk interview van arbiter overal verwijderd

Een opmerkelijk besluit van ESPN. De betaalzender heeft zaterdag in de loop van de dag alle beelden van de bizarre blunder van scheidsrechter Clay Ruperti tijdens Jong FC Utrecht - Almere City verwijderd op alle sociale kanalen.

Ruperti ging vrijdagavond op bijzondere wijze in de fout gegaan tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong FC Utrecht en Almere City (2-3). De scheidsrechter kende een penalty toe aan de thuisploeg, omdat hij dacht dat James Lawrence hands maakte na een doeltrap. Na afloop was de arbiter overtuigd van zijn beslissing, terwijl op beelden blijkt dat hij er ontzettend naast zat.

Artikel gaat verder onder video

De verwarring was groot in de zestiende minuut van Jong Utrecht – Almere. Na een valpartij van Utrechtse zijde in het zestienmetergebied rolde de bal over de achterlijn. De Almere-keeper raapte de bal op en rolde hem naar verdediger Lawrence voor de doeltrap. Laatstgenoemde legde het leer met de hand klaar, waarna Ruperti plots naar de stip wees: hands en een strafschop.

Op beelden van ESPN was duidelijk te zien dat de bal in zijn geheel over de achterlijn was, waardoor er absoluut geen sprake kon zijn van hands. Vermoedelijk was Ruperti hier na afloop van het duel nog niet van op de hoogte, omdat hij in een interview stellig beweerde dat de bal niet over de achterlijn was geweest.

Hij stelde dat hij ‘in samenwerking met de assistent-scheidsrechter’ geen doeltrap toekende. “We hebben op dat moment nooit een doeltrap gegeven”, zei Ruperti. Omdat er geen videoscheidsrechters beschikbaar zijn in de Keuken Kampioen Divisie, kon de beslissing niet worden gecorrigeerd. De strafschop werd uiteindelijk benut door Rafik El Arguioui: 1-1.

Ruperti werd online massaal belachelijk gemaakt, nadat hij na afloop voor de camera van ESPN volhield dat de bal niet over achterlijn was geweest. De beelden van het interview, met daarin ook de blunder van de arbiter, werden door ESPN gepubliceerd op onder meer X, Instagram, TikTok en YouTube. Op al die kanalen is de desbetreffende video inmiddels echter om onduidelijke reden verwijderd.