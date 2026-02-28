Profvoetballers reageren massaal op bizarre blunder Clay Ruperti

Clay Ruperti is vrijdagavond op bijzondere wijze in de fout gegaan tijdens de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Almere City (2-3). De scheidsrechter kende een penalty toe aan de thuisploeg, omdat hij dacht dat James Lawrence hands maakte na een doeltrap. Na afloop was de arbiter overtuigd van zijn beslissing, terwijl op beelden blijkt dat hij er ontzettend naast zat. Veel Nederlandse profvoetballers reageren vol ongeloof.

De verwarring was groot in de zestiende minuut van Jong Utrecht – Almere. Na een valpartij van Utrechtse zijde in het zestienmetergebied rolde de bal over de achterlijn. De Almere-keeper raapte de bal op en rolde hem naar verdediger Lawrence voor de doeltrap. Laatstgenoemde legde het leer met de hand klaar, waarna Ruperti plots naar de stip wees: hands en een strafschop.

Op beelden van ESPN is duidelijk te zien dat de bal in zijn geheel over de achterlijn was, waardoor er absoluut geen sprake kon zijn van hands. Vermoedelijk was Ruperti hier na afloop van het duel nog niet van op de hoogte, omdat hij in een interview stellig beweerde dat de bal niet over de achterlijn was geweest.

Hij stelt dat hij ‘in samenwerking met de assistent-scheidsrechter’ geen doeltrap toekende. “We hebben op dat moment nooit een doeltrap gegeven”, zegt Ruperti. Omdat er geen videoscheidsrechters beschikbaar zijn in de Keuken Kampioen Divisie, kon de beslissing niet worden gecorrigeerd. De strafschop werd uiteindelijk benut door Rafik El Arguioui: 1-1.

De reacties op de fout van Ruperti zijn niet mals. Zo pleit iemand op X zelfs dat de KNVB moet ingrijpen en Ruperti van de scheidsrechterslijst schrappen. Een bundeling van kritiek is te vinden onderaan het artikel.

Profvoetballers reageren massaal op fout van Ruperti

Ook op Instagram deelt ESPN de fout van Ruperti, wat resulteert in talloze reacties. Zelfs profvoetballers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie reageren vol ongeloof onder de beelden. Onder meer Michel Kramer, Mike van Duinen, Bilal Ould-Chikh, Jeffry Fortes, Ché Nunnely, Etienne Vaessen, Giovanni Troupee en Ferdy Druijff duiken op in de commentsectie.

Hoewel Jong Utrecht vervolgens al snel op 2-1 kwam, draaide Almere de stand nog om naar 2-3. De ploeg van Jeroen Rijsdijk pakte daarmee belangrijke punten in de strijd om de play-offplekken.

Scheidsrechter Clay Ruperti was ervan overtuigd dat de bal niet over de achterlijn was 👀 pic.twitter.com/srpzQPq2Zv — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2026

