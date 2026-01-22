gaat Go Ahead Eagles op korte termijn inruilen voor Feyenoord. Een mooie stap voor de aanvoerder van de rood-gelen, maar tegelijkertijd een aderlating voor de club uit Deventer. FCUpdate.nl zet twee ideale opvolgers van de 28-jarige rechtsback op een rij.

Deijl tekende in 2021 bij Go Ahead Eagles, nadat hij enkele sterke seizoenen bij FC Den Bosch had doorgemaakt. In Deventer ontwikkelde de rechtsback zich tot een zeer betrouwbare, stabiele en aanvallend sterke verdediger. Daarnaast groeide hij uit tot een belangrijke persoonlijkheid binnen de selectie. Go Ahead Eagles moet dan ook aan de bak om een passende opvolger te vinden.

Optie 01: Steven van der Sloot (ADO Den Haag)

Steven van der Sloot (23) maakt dit seizoen furore bij ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie. De jonge rechtsback speelt een cruciale rol in het succes van de ploeg van trainer Robin Peter. Van der Sloot oogt defensief betrouwbaar, maar levert ook aanvallend zijn bijdrage. Dit seizoen kwam de snelle vleugelverdediger al tot vijf doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. Het is een speler die zonder twijfel klaar lijkt voor een stap naar de Eredivisie.

© Imago

ADO Den Haag hoopt het contract van Van der Sloot te verlengen, want aan het einde van het seizoen loopt zijn verbintenis af. Vooralsnog heeft de rechtsback echter nog niet bijgetekend, omdat hij eerst zekerheid wil over promotie. Dat biedt kansen voor Go Ahead Eagles, mocht de club zich melden in de Hofstad. Een hoge transfersom kan ADO bovendien niet vragen vanwege de korte contractduur van Van der Sloot.

Optie 02: Othniël Raterink (De Graafschap)

Othniël Raterink (19) geldt als een van de grootste talenten van De Graafschap. De rechtsback, die vorig seizoen nog uitkwam voor het O19-team van Bayer Leverkusen, is inmiddels een vaste waarde in de achterhoede van de Superboeren. Raterink is een moderne vleugelverdediger die zeer comfortabel aan de bal is. Verdedigend staat hij zijn mannetje, terwijl hij ook aanvallend van grote waarde is voor de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Hij scoorde drie keer en gaf vier assists.

© Imago

Tegelijkertijd zijn er nog verbeterpunten voor de negentienjarige verdediger. Raterink kan soms wat nonchalant ogen en kent nog te veel ‘slaapmomentjes’. Gezien zijn leeftijd is dat niet vreemd, maar op een hoger niveau zullen die eruit moeten.

Raterink lijkt op korte termijn in ieder geval moeilijk houdbaar voor De Graafschap. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er deze transferperiode al een club aanklopt in Doetinchem, mogelijk ook Go Ahead Eagles gezien het vertrek van Deijl. Raterink ligt nog vast tot de zomer van 2027 op De Vijverberg en zal daardoor niet voor een appel en een ei op te halen zijn.