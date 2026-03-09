Live voetbal

Gouka: 'Van Persie blijft trainer van Feyenoord'

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
9 maart 2026, 21:51   Bijgewerkt: 22:18

Robin van Persie blijft voorlopig trainer van Feyenoord, zo meldt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad maandagavond op X. Vanuit De Kuip zou de clubleiding hebben besloten om de oefenmeester te laten zitten.

Na een dag vol speculatie en een cruciale vergadering in De Kuip is maandagavond duidelijk geworden dat de oefenmeester zijn taken mag blijven uitvoeren. Hoewel de druk op zijn positie de afgelopen weekend tot een kookpunt steeg na het 3-3-gelijkspel tegen NAC Breda, heeft de clubleiding besloten om voorlopig vast te houden aan de huidige koers en de samenwerking niet te beëindigen. Dat beweert Feyenoord-watcher Gouka althans.

"Dat Feyenoord op een plaats staat die recht geeft op Champions League-voetbal en ten opzichte van de concurrentie een relatief makkelijk programma heeft, waren belangrijke argumenten om voorlopig met hem verder te gaan", aldus de journalist.

De bijeenkomst van maandag stond al langer op de agenda, maar kreeg door de recente sportieve resultaten een extra lading. Naast de toekomst van Van Persie werden ook de verhouding met de Vrienden van Feyenoord (VvF) en de eenwording met het stadion besproken.

Dit besluit komt na een periode van grote onrust, waarin de positie van de trainer hevig onder vuur kwam te liggen door een reeks teleurstellende resultaten. Desondanks krijgt de oud-spits het vertrouwen van de directie om het tij te keren in Rotterdam.

VvF eiste direct vertrek van de trainer

De rust is echter nog niet volledig teruggekeerd in Rotterdam-Zuid. Binnen de Vrienden van Feyenoord, een invloedrijk orgaan dat een aanzienlijk deel van de aandelen bezit, lijkt het draagvlak voor de oefenmeester volledig verdwenen. Volgens ingewijden werd er vanuit die hoek hard aangedrongen op een onmiddellijke breuk om de negatieve spiraal te doorbreken.

"Er moet per direct afscheid worden genomen", klonk het maandagavond bij ESPN Vandaag.

Mike
Als hij zo blijft presteren dan vliegt hij eruit na Ajax. Niet eerder. Maar de komende twee wesstrijden worden de belangrijkste. Met name Ajax.

xxx xxx
Wanbeleid is ook beleid bij Feyenoord

Als hij zo blijft presteren dan vliegt hij eruit na Ajax. Niet eerder. Maar de komende twee wesstrijden worden de belangrijkste. Met name Ajax.

Wanbeleid is ook beleid bij Feyenoord

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

