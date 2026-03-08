Ronald Koeman benoemt grote fout van Robin van Persie bij Feyenoord

heeft zondag in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN zijn licht laten schijnen over de ontwikkeling van Robin van Persie als trainer. De bondscoach van het Nederlands elftal benoemt een significante fout die Van Persie in zijn ogen heeft gemaakt als hoofdcoach van Feyenoord.

Van Persie is sinds februari 2025 trainer van Feyenoord. Op het moment dat de oud-spits aantrad in De Kuip, was Quinten Timber de aanvoerder van de Rotterdamse club. Timber verloor de aanvoerdersband aan het begin van de huidige voetbaljaargang echter aan Sem Steijn.

Het aanvoerderschap van Steijn hield echter maar kort stand, want halverwege het seizoen benoemde Van Persie doelman Timon Wellenreuther tot zijn nieuwe captain. Koeman vindt dat Van Persie de soap rondom het aanvoerderschap van Feyenoord niet goed aangepakt heeft.

“Ik heb het al vaker gezegd, en dat weet iedereen: het is een ervaringsvak”, begint Koeman zijn relaas wanneer presentator Milan van Dongen hem vraagt naar de ontwikkeling van Van Persie als trainer. “Toen ik ooit bij Vitesse en later bij Ajax heb ik ook fouten gemaakt. Als je fouten maakt bij grote clubs, waar de schijnwerpers natuurlijk nog meer op gericht zijn, dan kan dat een probleem zijn.”

“Er zijn natuurlijk wel situaties geweest…”, vervolgt Koeman, waarna hij uit zichzelf begint over de soap rondom het aanvoerderschap van Feyenoord. “Daarvan kun je wel zeggen dat dat misschien op een andere manier gedaan had moeten zijn.” Koeman licht verder niet welke specifieke fouten Van Persie volgens hem heeft gemaakt.

“Dus ja… Maar als je bij Feyenoord, Ajax of PSV werkt, dan zijn alle ogen op je gericht”, vervolgt de bondscoach van Oranje. “En de Heerenveen-periode… Maar ik denk dat hij daar uiteindelijk maar beter van wordt. Ik denk dat hij nu zelf ook wel beseft, en misschien is hij best wel eigenwijs, dat hij bepaalde dingen iets anders had moeten doen.”

“Natuurlijk moet je als trainer eigenwijs zijn. Je hebt een manier van werken, daar geloof je in en daar houd je je aan vast. Je kunt ook te eigenwijs zijn als beginnend trainer. Maar iedereen maakt fouten. Het is dan heel belangrijk dat je ook leert van fouten”, aldus Koeman.

De eveneens aanwezige Hans Kraay junior vraagt Koeman dan naar de rol van assistent-trainer René Hake binnen de technische staf van Feyenoord. “Dat weet ik niet”, reageert Koeman. “Ik zie geen trainingen en ben niet bij wedstrijden. Dus ik kan niet van de buitenkant zien hoe Hake in de wedstrijd zit binnen de technische staf. Ik weet niet of dat wel of niet gebeurt.”

“Het lijkt me van wel, want dat was volgens mij ook de reden om Hake toe te voegen aan de technische staf als een ervaren man. Een ervaren man moet dan wel af en toe tegen een jonge trainer zeggen: het lijkt me niet verstandig om nu linksaf te gaan, denk daar nog eens over na. Uiteindelijk ligt altijd de beslissing bij de eindverantwoordelijke”, besluit Koeman.