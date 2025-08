Van Persie neemt verrassend besluit over aanvoerderschap Feyenoord

is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, zo blijkt uit de opstelling van de Rotterdammers voor het treffen met Fenerbahçe. Het Algemeen Dagblad bevestigt dat de van FC Twente overgekomen middenvelder de aanvoerdersband ook voor de rest van het seizoen zal dragen.

Steijn maakte afgelopen zomer voor een transfersom van zo'n elf miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. Daarmee werd de aanvallende middenvelder, die zich vorig seizoen met 24 treffers tot topscorer van de Eredivisie kroonde, de duurste Feyenoord-aankoop aller tijden.

Bij Feyenoord krijgt Steijn dus direct de aanvoerdersband om zijn arm, die hij overneemt van Quinten Timber. Het is opvallend te noemen dat Timber de aanvoerdersband niet draagt omdat hij afgelopen seizoen de band droeg. Woensdagavond staat de 24-jarige Utrechter ook 'gewoon' aan de aftrap als basisspeler, maar zonder aanvoerdersband dus. Opvallend genoeg was Timber tijdens de voorbereiding van Feyenoord nog gewoon de captain. "Steijn neemt de rol over van de afwezige vaste leiders binnen de selectie. Voor de zomeraanwinst betekent dit een belangrijke stap in zijn nog prille Feyenoord-periode", klinkt het in het AD.

'Keuze voor Steijn een hele logische'

Voor de camera van Ziggo Sport legt Van Persie de keuze voor Steijn als aanvoerder uit. "Omdat Sem een leider is, hij doet het hartstikke goed. Als je kijkt naar wat je zoekt in een leider, in een aanvoerder, dan wil je dat hij de teamcultuur, dat hij heel goed omgaat met zijn collega's, dat hij onze speelwijze begrijpt en uitvoert en openstaat. Dat zijn allemaal dingen die Sem heeft. Dus vanuit dat oogpunt is die keuze in mijn ogen een hele logische. Maar ook voor Sem een prachtige uitdaging."

Presentator Sam van Royen vraagt vervolgens of Timber de punten die Van Persie opnoemde niet goed genoeg deed. "Dat ga ik op een later moment uitleggen wat daar de reden van is. We hebben een hele grote groep leiders, waar Quinten er één van is en waar ik ook heel erg blij mee ben. De keuze is op Sem gevallen. Hadj Moussa is de tweede aanvoerder en Read de derde. We hebben er goed over nagedacht en daar staan we volledig achter", aldus de oefenmeester, die benadrukt dat dit niet betekent dat Timber gaat vertrekken. "Zeker niet hoor, daar ga ik voor liggen."