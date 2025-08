‘Feyenoord trekt stekker uit onderhandelingen en richt zich nog op twee posities’

Feyenoord heeft de stekker uit de onderhandelingen over en getrokken, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. Zolang er achterin geen spelers meer vertrekken, willen de Rotterdammers zich alleen nog met een jongere, linksbenige centrumverdediger versterken. Ook wordt er nog beweging verwacht rondom de spitspositie.

Feyenoord werd de afgelopen weken met de nodige verdedigers in verband gebracht. Waar Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic naar De Kuip kwamen, liepen de onderhandelingen voor Rav van den Berg, Niakaté en Itakura op niets uit. Bij laatstgenoemde gaat Feyenoord hoe dan ook niet meer terugkeren, terwijl Braga voor Niakaté ‘veel te hoog in de boom’ zit, waardoor die transfer ‘onrealistisch’ is.

Voor de achterhoede wil Feyenoord nu nog één speler naar Rotterdam halen, onder de voorwaarde dat er verder niemand meer vertrekt. Dit moet een wat jongere linkspoot zijn die in het centrum kan spelen. De nummer drie van Nederland wil nu eerst de tijd nemen om te bepalen wie er concreet benaderd zal worden. Zodra deze speler is aangetrokken, is Feyenoord achterin klaar.

Spitspositie

Rondom de spitspositie verwacht Feyenoord Transfermarkt de komende maand nog wel de nodige beweging. De komst van El Bilal Touré is nog altijd een goede optie, maar de verwachting is dat deze transfer pas tegen het einde van de maand rond kan komen.