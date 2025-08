Feyenoord-icoon Ove Kindvall (82) overleden

Ove Kindvall is op 82-jarige leeftijd overleden. De Zweedse aanvaller maakte in de jaren zestig en zeventig furore in het shirt van Feyenoord, dat hij in 1970 als eerste Nederlandse club ooit de Europa Cup 1 bezorgde.

Feyenoord nam Kindvall in 1966 over van IFK Norrköping uit zijn vaderland. De spits ontpopte zich in De Kuip tot een ware doelpuntenmachine en zou in vijf seizoenen uiteindelijk 129 keer tot scoren komen namens de Rotterdammers. Ongetwijfeld zijn belangrijkste treffer maakte hij op 6 mei 1970. Feyenoord nam het die dag in de finale van de Europa Cup 1, gespeeld in het Giuseppe Meazza in Milaan, op tegen Celtic. Nadat de reguliere speeltijd een 1-1 gelijkspel had opgeleverd, tekende Kindvall in de verlenging voor de winnende treffer, waardoor de ploeg van Ernst Happel als eerste Nederlandse club ooit de 'cup met de grote oren' in de wacht wist te slepen.

Kindvall zou een jaar later terugkeren naar Norrköping, om er na drie seizoenen weer te vertrekken en zijn loopbaan een jaar later af te sluiten als speler van IFK Göteborg. De aanvaller kwam tussen 1965 en 1974 tot 43 interlands voor Zweden, waarin hij zestien keer trefzeker was. Naast de Europa Cup 1 prijken ook de Wereldbeker voor clubteams, twee Nederlandse titels en een KNVB Beker op zijn palmares. Met Norrköping kroonde hij zich bovendien tweemaal tot kampioen van Zweden. Na zijn actieve loopbaan was Kindvall onder meer actief als commentator op de Zweedse televisie. In oktober 2024 werd in Norrköping een standbeeld van Kindvall onthuld.

Feyenoord maakt op de clubsite bedroefd melding van het heengaan van Kindvall. De club roemt zijn grote verdiensten op het veld, maar ook het karakter van de Zweed. "Hoewel Kindvall een wereldprestatie leverde, bleef hij altijd de bescheiden en rustige man uit Zweden. Zijn professionaliteit, sportiviteit en toewijding maakten hem geliefd bij ploeggenoten, staf en supporters. Zijn bijdrage aan Feyenoord beperkte zich niet alleen tot het veld; ook na zijn carrière bleef hij betrokken bij de club en sprak hij met trots over zijn tijd in De Kuip", schrijven de Rotterdammers. "Feyenoord is Kindvall eeuwig dankbaar voor zijn bijdrage aan een van de meest glorieuze hoofdstukken in de clubgeschiedenis. Zijn naam zal voor altijd worden herinnerd door generaties Feyenoorders. Op moeilijke momenten, als het geloof even weg is, is er altijd dat beeld van Kindvall in 1970 – die snelle sprint, die koele afwerking, die extatische vreugde. Het bewijs dat dromen uit kunnen komen."

Van de twaalf spelers die in de gewonnen Europa Cup-finale namens Feyenoord in actie kwamen, zijn er door het heengaan van Kindvall nog zes in leven: Piet Romeijn, Theo van Duivenbode, Franz Hasil Willem van Hanegem en Henk Wery en invaller Guus Haak. Amper een maand geleden overleed Rinus Israël, de aanvoerder van het succesteam. Ook Eddy Pieters Graafland, Theo Laseroms, Wim Jansen en Coen Moulijn zijn niet meer in leven, net als de legendarische trainer Ernst Happel.