Ronald Koeman was donderdagavond te gast in het televisieprogramma Eva. De bondscoach van het Nederlands elftal sprak met presentatrice Eva Jinek over het aankomende WK en stond uitgebreid stil bij één speler: .

Depay is met 55 doelpunten in 108 interlands topscorer aller tijden van Oranje en normaal gesproken onomstreden onder Koeman. De 31-jarige spits van Corinthians kwakkelt de laatste tijd echter veel met blessures en speelt in clubverband op een beduidend lager niveau dan de meeste internationals van Nederland.

Artikel gaat verder onder video

“Hoe weet jij zeker dat hij fit genoeg is, op niveau?”, stelt Jinek een kritische vraag aan Koeman over Depay. De bondscoach reageert: “Sowieso in aanloop naar het WK zien we dat bij de wedstrijden die hij bij zijn club speelt. En we hebben in de voorbereiding nog drie weken voordat we de eerste wedstrijd spelen. Tijdens het EK van 2024 was hij niet honderd procent. Dus ja, dat moeten we…”

Jinek onderbreekt Koeman: “Is het een risico dat hij nu op zo’n ander niveau speelt?”

“Nee, dat is geen risico”, antwoordt Koeman. “Want de Braziliaanse competitie is echt wel een hele sterke competitie. Maar hij heeft natuurlijk de afgelopen tijd redelijk wat blessures gehad, waardoor hij toch iedere keer teruggeworpen wordt. Dat moet hij natuurlijk niet gaan krijgen richting de zomer. Als hij dat niet krijgt, gaat hij mee, ja”, verzekert de trainer.

Jinek vraagt Koeman dan of hij al zeker is over zijn volledige WK-selectie. Dat is niet het geval, zegt Koeman. Maar: “Als je het Nederlands elftal op de voet volgt, dan weet je ook dat ik niet de bondscoach ben die gauw spelers laat vallen waar ik vertrouwen in heb en waar ik een goed gevoel bij heb. Maar ik ben over 20, 21 spelers wel uit wie er mee zijn en gaan. Dan blijven er vier, vijf spelers over…”

Jinek wil weten wie die spelers zijn. “Een aantal jonge spelers die aan de deur kloppen”, antwoordt Koeman, zonder verder in te gaan op namen.