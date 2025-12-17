Bas Nijhuis heeft woensdagavond geen vrienden gemaakt onder de thuissupporters van Feyenoord tijdens het bekerduel met sc Heerenveen. De arbiter, die in eerste instantie niet was aangewezen als scheidsrechter voor de wedstrijd, zag een opzichtige overtreding van in het zestienmetergebied over het hoofd.

Na amper vier minuten schreeuwde De Kuip al om een strafschop, toen Ayase Ueda naar de grond werd gewerkt door Kersten. De Japanner draaide weg bij zijn directe tegenstander, die hem vervolgens aan het shirt trok en naar het gras haalde. Nijhuis wuifde het moment weg, maar in de herhaling is te zien dat Feyenoord wel degelijk recht had op een strafschop. Omdat er nog geen videoscheidsrechter aanwezig is bij de zestiende finale van de beker, kon de beslissing niet teruggedraaid worden.

Joey Kooij plots van Feyenoord-duel afgehaald

Dat veel fans boos zijn op de ervaren leidsman, blijkt uit reacties op X. Wat de situatie extra opmerkelijk maakt, is dat de KNVB aanvankelijk communiceerde dat niet Nijhuis, maar Joey Kooij de leiding zou hebben over het duel tussen Feyenoord en Heerenveen. Navraag van FCUpdate bij de KNVB levert geen duidelijkheid op. Een woordvoerder laat weten zelf ook niet bekend te zijn met de reden.

Kooij mocht lange tijd geen wedstrijden van Feyenoord fluiten, vanwege het feit dat Calvin Stengs actief was bij de Rotterdamse club. Stengs is de zwager van Kooij, waardoor de KNVB besloot de scheidsrechter niet aan te stellen bij duels van Feyenoord. Nu Stengs (tijdelijk) niet meer actief is in het shirt van de Rotterdammers, mag Kooij in principe weer wedstrijden van Feyenoord fluiten.