Live voetbal 7

Feyenoord-fans woest: Bas Nijhuis ziet zuivere penalty over het hoofd

Bas Nijhuis
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
17 december 2025, 21:35   Bijgewerkt: 21:52

Bas Nijhuis heeft woensdagavond geen vrienden gemaakt onder de thuissupporters van Feyenoord tijdens het bekerduel met sc Heerenveen. De arbiter, die in eerste instantie niet was aangewezen als scheidsrechter voor de wedstrijd, zag een opzichtige overtreding van Sam Kersten in het zestienmetergebied over het hoofd.

Na amper vier minuten schreeuwde De Kuip al om een strafschop, toen Ayase Ueda naar de grond werd gewerkt door Kersten. De Japanner draaide weg bij zijn directe tegenstander, die hem vervolgens aan het shirt trok en naar het gras haalde. Nijhuis wuifde het moment weg, maar in de herhaling is te zien dat Feyenoord wel degelijk recht had op een strafschop. Omdat er nog geen videoscheidsrechter aanwezig is bij de zestiende finale van de beker, kon de beslissing niet teruggedraaid worden.

Joey Kooij plots van Feyenoord-duel afgehaald

Artikel gaat verder onder video

Dat veel fans boos zijn op de ervaren leidsman, blijkt uit reacties op X. Wat de situatie extra opmerkelijk maakt, is dat de KNVB aanvankelijk communiceerde dat niet Nijhuis, maar Joey Kooij de leiding zou hebben over het duel tussen Feyenoord en Heerenveen. Navraag van FCUpdate bij de KNVB levert geen duidelijkheid op. Een woordvoerder laat weten zelf ook niet bekend te zijn met de reden.

Kooij mocht lange tijd geen wedstrijden van Feyenoord fluiten, vanwege het feit dat Calvin Stengs actief was bij de Rotterdamse club. Stengs is de zwager van Kooij, waardoor de KNVB besloot de scheidsrechter niet aan te stellen bij duels van Feyenoord. Nu Stengs (tijdelijk) niet meer actief is in het shirt van de Rotterdammers, mag Kooij in principe weer wedstrijden van Feyenoord fluiten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie krijgt ervan langs van Elshoff: 'In niets de toptrainer die we in hem zagen'

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
Luciano Valente Ajax-uit

Grueter schrikt enorm van Regeer: 'Hij heeft Valente uit De Klassieker geschopt'

  • Gisteren, 19:08
  • Gisteren, 19:08
Micky van de Ven Tottenham Hotspur

Van de Ven doet boekje open over transfer naar Wolfsburg: 'Feyenoord, PSV en AZ waren ook geïnteresseerd'

  • Gisteren, 16:26
  • Gisteren, 16:26
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
21:00
sc Heerenveen
Vandaag om 21:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
18
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel