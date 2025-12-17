Live voetbal

Teruglezen: zo werd Feyenoord door Heerenveen uit de beker gekegeld

Quinten Timber en Oliver Braude voor Feyenoord - Heerenveen
17 december 2025, 22:40   Bijgewerkt: 23:31

Feyenoord speelt woensdag in de KNVB Beker in eigen huis tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers verkeren in beroerde vorm, met zeven nederlagen in de laatste tien officiële duels. Afgelopen week werd er op pijnlijke wijze verloren van FCSB en Ajax, dus hoopt de ploeg van Robin van Persie op eerherstel. Het duel in De Kuip gaat om 21.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

1u geleden

23:00

1u geleden

22:55

90+5' - Einde wedstrijd (2-3)

Heerenveen schakelt Feyenoord uit in het bekertoernooi!

1u geleden

22:55

90+5' - Afzwaaier van Slory (2-3)

Op dit moment met zo'n slecht schot komen: Slory schiet ver naast. Dat lijkt het laatste wapenfeit te zijn.

1u geleden

22:54

90+4' - Heerenveen werkt bal uit de zestien (2-3)

Feyenoord is gevaarlijk, Heerenveen werkt weg. Nog anderhalve minuut te gaan. 

1u geleden

22:53

90+3' - Extra minuut blessuretijd (2-3)

Het worden er vijf, waarvan er tweeënhalf al zijn verstreken. 

1u geleden

22:50

90' - Feyenoord-fans laten zich horen (2-3)

'Schaam je kapot', zingen de fans van Feyenoord, die er nu klaar mee zijn. 

1u geleden

22:50

⚽ 90' - Trenskow met de 2-3!

Heerenveen komt wéér op voorsprong! Trenskow doet het, na goed voorbereidend werk van Rivera. Nog vier minuten blessuretijd te gaan. Shaqueel van Persie komt in de ploeg. 

1u geleden

22:43

⚽ 83' - Feyenoord op gelijke hoogte! (2-2)

Slory schiet de bal van dichtbij voor en via Heerenveen-verdediger Willemsen belandt die in het doel. Een eigen doelpunt, afgedwongen door het opportunisme van Slory. 

1u geleden

22:38

⚽ 78' - Heerenveen op voorsprong! (1-2)

Heerenveen komt weer op voorsprong in De Kuip. Rivera scoort en brengt de Friezen op de drempel van de achtste finale. Na een inspeelpass van Bijlow neemt Timber risico door de bal te laten lopen. Hij rekent er niet op dat Kersten in zijn rug staat om de bal over te nemen. Heerenveen komt er snel uit en Trenskow bereikt Rivera, die er 1-2 van maakt. 

1u geleden

22:31

70' - Opmerkelijke bal Timber (1-1)

Timber levert een bal die tussen en schot en voorzet in zit. Hij zeilt in ieder geval over Bakker: doeltrap. 

1u geleden

22:30

🔁 69' - Wissels bij Heerenveen (1-1)

Doelpuntmaker Vente en linksback Zagaritis gaan eraf; Sejk en Petrov komen. Zagaritis was vandaag bepaald niet in vorm: hij leverde veel ballen in. 

1u geleden

22:27

67' - Ueda gevaarlijk, maar buitenspel (1-1)

Na een vrije trap van Smal kopt Ueda richting de benedenhoek, waar Bakker de bal uit het doel houdt. Daarna gaat de vlag omhoog voor buitenspel. 

1u geleden

22:25

🔁 65' - Wissel bij Heerenveen (1-1)

Na het doelpunt is Brouwers binnen de lijnen gekomen voor Meerveld. 

2u geleden

22:24

⚽ 64' - Valente met de gelijkmaker! (1-1)

De inzet van Timber wordt gekeerd door Bakker, maar in de rebound slaat Valente toe. De opluchting is groot in De Kuip. 

2u geleden

22:23

63' - Borges uit de draai (0-1)

Voor het eerst in de tweede helft een serieuze poging van Feyenoord. Borges schiet uit de draai naast. 

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.628 Reacties
1.178 Dagen lid
19.118 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Uit de beker en zondag verliezen van Twente. Haalt i de kerst dan nog? Of gaan ze na de Winterstop toch nog 3 wedstrijden door voordat ze hem ontslaan?

FrankdeG
338 Reacties
31 Dagen lid
1.166 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

2-0 afgelopen zondag Peter.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.628 Reacties
1.178 Dagen lid
19.118 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@peterdejong1983 ja is over peter.

FrankdeG
338 Reacties
31 Dagen lid
1.166 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@paitarrrr, prima, 2-3, geen EL, geen Kampioenschap, geen Beker.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
889 Reacties
1.178 Dagen lid
4.603 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Kramer is de wedstrijd al voorbij dan?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
889 Reacties
1.178 Dagen lid
4.603 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeGen wat heeft dat met deze reactie en wedstrijd te maken? Ontopic blijven.

FC Bal op het dak
88 Reacties
24 Dagen lid
358 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Dat wordt een walk in the park voor Heerenveen. Wel opvallend dat Feyenoord weer de zoveelste thuiswedstrijd heeft in de beker, Dat mag wel eens onderzocht worden.

Docker
389 Reacties
30 Dagen lid
993 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Dat is inderdaad heel vreemd ja. Je zou er bijna wat van gaan denken.

FrankdeG
338 Reacties
31 Dagen lid
1.166 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Van Persie heeft zijn mojo nog niet gevonden. Dit gewoon het niveau van max een middenmoter. Wel prettig dat Bijlow na 4 maanden trainingsfit nu wel wedstrijdfit lijkt te zijn. Hij maakt niet zo'n beste indruk bij de 1-2.

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
2 - 3
sc Heerenveen
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

