Teruglezen: zo werd Feyenoord door Heerenveen uit de beker gekegeld

Feyenoord speelt woensdag in de KNVB Beker in eigen huis tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers verkeren in beroerde vorm, met zeven nederlagen in de laatste tien officiële duels. Afgelopen week werd er op pijnlijke wijze verloren van FCSB en Ajax, dus hoopt de ploeg van Robin van Persie op eerherstel. Het duel in De Kuip gaat om 21.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE KNVB Beker: Feyenoord - sc Heerenveen Sorteer op: Laatste Oudste 90+5' - Einde wedstrijd (2-3) Heerenveen schakelt Feyenoord uit in het bekertoernooi! 90+5' - Afzwaaier van Slory (2-3) Op dit moment met zo'n slecht schot komen: Slory schiet ver naast. Dat lijkt het laatste wapenfeit te zijn. 90+4' - Heerenveen werkt bal uit de zestien (2-3) Feyenoord is gevaarlijk, Heerenveen werkt weg. Nog anderhalve minuut te gaan. 90+3' - Extra minuut blessuretijd (2-3) Het worden er vijf, waarvan er tweeënhalf al zijn verstreken. 90' - Feyenoord-fans laten zich horen (2-3) 'Schaam je kapot', zingen de fans van Feyenoord, die er nu klaar mee zijn. ⚽ 90' - Trenskow met de 2-3! BREAKING Heerenveen komt wéér op voorsprong! Trenskow doet het, na goed voorbereidend werk van Rivera. Nog vier minuten blessuretijd te gaan. Shaqueel van Persie komt in de ploeg. ⚽ 83' - Feyenoord op gelijke hoogte! (2-2) BREAKING Slory schiet de bal van dichtbij voor en via Heerenveen-verdediger Willemsen belandt die in het doel. Een eigen doelpunt, afgedwongen door het opportunisme van Slory. ⚽ 78' - Heerenveen op voorsprong! (1-2) BREAKING Heerenveen komt weer op voorsprong in De Kuip. Rivera scoort en brengt de Friezen op de drempel van de achtste finale. Na een inspeelpass van Bijlow neemt Timber risico door de bal te laten lopen. Hij rekent er niet op dat Kersten in zijn rug staat om de bal over te nemen. Heerenveen komt er snel uit en Trenskow bereikt Rivera, die er 1-2 van maakt. 70' - Opmerkelijke bal Timber (1-1) Timber levert een bal die tussen en schot en voorzet in zit. Hij zeilt in ieder geval over Bakker: doeltrap. 🔁 69' - Wissels bij Heerenveen (1-1) Doelpuntmaker Vente en linksback Zagaritis gaan eraf; Sejk en Petrov komen. Zagaritis was vandaag bepaald niet in vorm: hij leverde veel ballen in. 67' - Ueda gevaarlijk, maar buitenspel (1-1) Na een vrije trap van Smal kopt Ueda richting de benedenhoek, waar Bakker de bal uit het doel houdt. Daarna gaat de vlag omhoog voor buitenspel. 🔁 65' - Wissel bij Heerenveen (1-1) Na het doelpunt is Brouwers binnen de lijnen gekomen voor Meerveld. ⚽ 64' - Valente met de gelijkmaker! (1-1) BREAKING De inzet van Timber wordt gekeerd door Bakker, maar in de rebound slaat Valente toe. De opluchting is groot in De Kuip. 63' - Borges uit de draai (0-1) Voor het eerst in de tweede helft een serieuze poging van Feyenoord. Borges schiet uit de draai naast. Laad meer