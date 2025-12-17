Live voetbal

Nijland weet zeker: Groningen overweegt verkoop Resink bij bod vanaf 7 miljoen

FC Groningen-speler Stije Resink
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
17 december 2025, 13:21

Stije Resink staat momenteel in de belangstelling van Ajax en heeft naar verluidt komende zomer een afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract staan. Voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland gaat ervan uit dat zijn oude club er deze winter over nadenkt om de aanvoerder te verkopen als het bod een miljoen euro meer bedraagt dan de afkoopsom.

Ajax wil zich na het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford afgelopen zomer nog altijd versterken met een nieuwe controleur. De naam die momenteel het meest wordt genoemd, is die van Resink. Volgens De Telegraaf heeft de aanvoerder van FC Groningen komende zomer een afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract staan. Als Ajax hem deze winter al wil inlijven, zal er een hoger bedrag betaald moeten worden.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Radio Milko van het Dagblad van het Noorden krijgt Nijland de vraag wat hij zou doen als Ajax met een bod van tien miljoen euro zou komen. “Als de afkoopsom zes miljoen euro is en Groningen krijgt een bod van tien miljoen euro, dan hoef ik daar geen seconde over na te denken: verkopen”, antwoordt de voormalig algemeen directeur van de Trots van het Noorden. “Kom op, als je in een halfjaar vier miljoen euro laat liggen, dan is dat economisch gezien niet te verantwoorden. Dat zou echt belachelijk zijn.”

Nijland geeft vervolgens aan dat een bod van tien miljoen euro op Resink absoluut geen realistisch scenario is. “Pas als het bod een miljoen boven de afkoopsom ligt, wordt het lastig. Maar ook dan denk ik dat ze bij Groningen serieus zullen overwegen om toe te happen, ondanks het feit dat de club er financieel uitstekend voorstaat”, geeft hij aan. Resink vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van acht miljoen euro.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Steven Berghuis

Opsteker voor Ajax en Grim: Berghuis traint weer mee

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Ajax-directeur Marijn Beuker

'Ajax wil shoppen in Eindhoven en aanvaller van Jong PSV overnemen'

  • Gisteren, 20:49
  • Gisteren, 20:49
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie krijgt ervan langs van Elshoff: 'In niets de toptrainer die we in hem zagen'

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
378 Reacties
30 Dagen lid
948 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind het een goede voetballer die wat zou kunnen toevoegen aan Ajax. Voor pakweg 10 m moet hij wel te halen zijn als ze dat willen en hij dat zelf ook ziet zitten. Resink leest het spel goed en kan zowel aanvallend en verdedigend denken en handelen. Als ik Ajax was zou ik het wel weten.

dilima1966
2.905 Reacties
919 Dagen lid
15.881 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker maar als hij zijn zinnen heeft gezet op ajax kan dan heeft Groningen pech voor 10 miljoen dan wacht ajax op de zomer 2026

Vrij Dag
333 Reacties
577 Dagen lid
459 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax heeft geen belangstelling. Nijland ziet de ontwikkelingen bij Ajax, maar ook bij Az Psv en Feyenoord ( met een overschot) en daarom roept hij dit nog snel. Resink wordt door 1 of 2 man genoemd en vervolgens nemen de papegaaien het over

boyke
1.147 Reacties
983 Dagen lid
6.018 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom zou Feyernoord niet in beeld zijn nu Timber gaat vertrekken. Daar zou hij ook een verterking zijn.

dilima1966
2.905 Reacties
919 Dagen lid
15.881 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Resink dat wil als hij naar ajax wilt heeft Groningen pech

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
378 Reacties
30 Dagen lid
948 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind het een goede voetballer die wat zou kunnen toevoegen aan Ajax. Voor pakweg 10 m moet hij wel te halen zijn als ze dat willen en hij dat zelf ook ziet zitten. Resink leest het spel goed en kan zowel aanvallend en verdedigend denken en handelen. Als ik Ajax was zou ik het wel weten.

dilima1966
2.905 Reacties
919 Dagen lid
15.881 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker maar als hij zijn zinnen heeft gezet op ajax kan dan heeft Groningen pech voor 10 miljoen dan wacht ajax op de zomer 2026

Vrij Dag
333 Reacties
577 Dagen lid
459 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax heeft geen belangstelling. Nijland ziet de ontwikkelingen bij Ajax, maar ook bij Az Psv en Feyenoord ( met een overschot) en daarom roept hij dit nog snel. Resink wordt door 1 of 2 man genoemd en vervolgens nemen de papegaaien het over

boyke
1.147 Reacties
983 Dagen lid
6.018 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom zou Feyernoord niet in beeld zijn nu Timber gaat vertrekken. Daar zou hij ook een verterking zijn.

dilima1966
2.905 Reacties
919 Dagen lid
15.881 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Resink dat wil als hij naar ajax wilt heeft Groningen pech

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
16
4
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel