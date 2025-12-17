Stije Resink staat momenteel in de belangstelling van Ajax en heeft naar verluidt komende zomer een afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract staan. Voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland gaat ervan uit dat zijn oude club er deze winter over nadenkt om de aanvoerder te verkopen als het bod een miljoen euro meer bedraagt dan de afkoopsom.
Ajax wil zich na het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford afgelopen zomer nog altijd versterken met een nieuwe controleur. De naam die momenteel het meest wordt genoemd, is die van Resink. Volgens De Telegraaf heeft de aanvoerder van FC Groningen komende zomer een afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract staan. Als Ajax hem deze winter al wil inlijven, zal er een hoger bedrag betaald moeten worden.
In de podcast Radio Milko van het Dagblad van het Noorden krijgt Nijland de vraag wat hij zou doen als Ajax met een bod van tien miljoen euro zou komen. “Als de afkoopsom zes miljoen euro is en Groningen krijgt een bod van tien miljoen euro, dan hoef ik daar geen seconde over na te denken: verkopen”, antwoordt de voormalig algemeen directeur van de Trots van het Noorden. “Kom op, als je in een halfjaar vier miljoen euro laat liggen, dan is dat economisch gezien niet te verantwoorden. Dat zou echt belachelijk zijn.”
Nijland geeft vervolgens aan dat een bod van tien miljoen euro op Resink absoluut geen realistisch scenario is. “Pas als het bod een miljoen boven de afkoopsom ligt, wordt het lastig. Maar ook dan denk ik dat ze bij Groningen serieus zullen overwegen om toe te happen, ondanks het feit dat de club er financieel uitstekend voorstaat”, geeft hij aan. Resink vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van acht miljoen euro.
Ik vind het een goede voetballer die wat zou kunnen toevoegen aan Ajax. Voor pakweg 10 m moet hij wel te halen zijn als ze dat willen en hij dat zelf ook ziet zitten. Resink leest het spel goed en kan zowel aanvallend en verdedigend denken en handelen. Als ik Ajax was zou ik het wel weten.
Ajax heeft geen belangstelling. Nijland ziet de ontwikkelingen bij Ajax, maar ook bij Az Psv en Feyenoord ( met een overschot) en daarom roept hij dit nog snel. Resink wordt door 1 of 2 man genoemd en vervolgens nemen de papegaaien het over
