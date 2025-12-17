Live voetbal

Gaaei op weg naar uitgang bij Ajax: ‘Heeft de slechtste papieren’

Ajax-spelers Youri Regeer, Anton Gaaei, Don-Angelo Konadu, Mika Godts en Owen Wijndal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
17 december 2025, 08:58

Anton Gaaei zou komende transferperiode zomaar kunnen vertrekken bij Ajax, zo schrijft clubwatcher Johan Inan in het Algemeen Dagblad. De Deen geldt momenteel als derde keuze op de rechtsbackpositie en moet door de transferplannen van Ajax vrezen voor zijn plaats. In het bekerduel met Excelsior Maassluis krijgt hij naar verwachting de gelegenheid zich te laten zien.

Gaaei was onder Francesco Farioli steevast de rechtsback bij Ajax, maar dit seizoen krijgt de 23-jarige back minder kansen. Volgens Inan is het momenteel verre van zeker dat de Deen ook na de winterstop nog in Amsterdam voetbalt. Fred Grim geeft namelijk de voorkeur aan Youri Regeer en Lucas Rosa. “En dan is de volgende vleugelverdediger onderweg. Ajax heeft Takehiro Tomiyasu gisteren gepresenteerd. De Japanner speelde zijn meeste Premier League-duels voor Arsenal op de rechterflank.”

Artikel gaat verder onder video

Ook de transferplannen van Ajax voor deze winter betekenen niet veel goeds voor de toekomst van Gaaei. “De kans bestaat dat Ajax nog een linksback haalt in januari. Topprioriteit is dan bovendien het aantrekken van een nieuwe controleur, hetgeen Regeer nog meer naar de rechtsbackpositie kan drijven.” Daardoor ligt er flink wat concurrentie in het verschiet voor de rechtspoot. “Van alle verdedigers heeft hij de slechtste papieren. Van de Amsterdamse club mag de 23-jarige Deen zijn geluk dan ook elders beproeven.” Of hij dat zelf ook wil, valt nog te bezien. “Mocht Gaaei van plan zijn terug te knokken, kan hij tegen Excelsior Maassluis maar beter moeiteloos overeind blijven.”

Van den Boomen in de etalager

Branco van den Boomen mag na maanden revalideren mogelijk tegen Excelsior Maassluis zijn rentree maken. De middenvelder bleef afgelopen zomer als een van de weinige Mislintat-aankopen in Amsterdam, maar mag nog altijd vertrekken. “De vraag is echter of het, nu hij duurder is en nog minder ritme heeft, wel veel biedingen van geïnteresseerde clubs zal regenen”, schrijft Inan. “Om die interesse enigszins aan te wakkeren bij clubs die nog om een middenvelder met een goede pass en trap verlegen zitten, doet Grim er goed aan te laten zien dat de loyale Ajacied weer voetbalt en dat nog altijd ook niet is verleerd.”

Moro moet vertrouwen tanken

Ook voor Raúl Moro is het bekerduel met de amateurploeg het moment om zich te laten zien. De Spanjaard kwam afgelopen zomer voor ruim tien miljoen euro over van Real Valladolid, maar valt tot dusver tegen. “Oorzaken waren er aanvankelijk ook, met fysieke klachten en trieste familieomstandigheden die onder de radar bleven”, zo weet Inan. “Maar inmiddels gelden geen excuses meer.” Voor Moro moet het duel met Excelsior Maassluis het moment zijn om vertrouwen te tanken in aanloop naar de winterstop. “En vervolgens, in het nieuwe jaar, vol goede moed terug te keren en te laten zien waarom Ajax hemel en aarde bewoog om hem in te lijven.”

Gaaei heeft af en toe prima dingen laten zien, maar het is over het algemeen genomen toch echt veel te weinig. Ik ben er niet rouwig om als ie vertrekt.

Gaaei heeft af en toe prima dingen laten zien, maar het is over het algemeen genomen toch echt veel te weinig. Ik ben er niet rouwig om als ie vertrekt.

Maassluis - Ajax

Excelsior Maassluis
18:45
Ajax
Vandaag om 18:45
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
0
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0
2023/2024
Ajax
25
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

