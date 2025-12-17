Het blijft achter de schermen maar rommelen bij Ajax, dat op bestuurlijk en personeel vlak nog het meest weg heeft van een duiventil. Hoe moet het verder, nu gisteren (dinsdag) wéér een belangrijke persoon binnen de organisatie zijn vertrek aankondigde? FCUpdate analyseert de chaos in de Johan Cruijff ArenA.

Kelvin de Lang (44) is het volgende Ajax-kopstuk dat er de brui aan geeft. De hoofdscout legt zijn taken formeel per 1 januari 2026 neer, hoewel hij nog tot medio 2027 vastlag. De Lang zou zich intern 'niet gehoord' voelen en het niet eens zijn (geweest) met de komst van onder andere James McConnell en Takehiro Tomiyasu, zo klinkt het in diverse media.

Het vertrek van De Lang lijkt niet op zichzelf te staan. Alleen al sinds de start van het huidige seizoen nam de club afscheid van een indrukwekkend aantal personen op sleutelposities binnen de organisatie. Zo kondigden in de maand september in de personen van Hermine Voûte, voorzitter Carolien Gehrels en Danny Blind alleen al drie leden van de Raad van Commissarissen (RvC) hun vertrek aan. Laatstgenoemde blijft overigens aan tot er een opvolger is gevonden. Dat geldt ook voor technisch directeur Alex Kroes, die zijn positie begin november ter beschikking stelde na het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga. Ook clubman Pim van Dord gaf er begin november de brui aan. De oud-speler, die na het vroegtijdige einde van zijn voetballoopbaan liefst 25 jaar lang als fysiotherapeut werkzaam was bij het eerste elftal, geeft zijn positie in de bestuursraad van Ajax op omdat hij het wel gehad heeft met alle politiek die achter de schermen wordt bedreven.

Ophof en Cruijff in aantocht?

Voor de positie van Blind als 'voetbalcommissaris' lijkt Ajax de opvolger al in huis te hebben. Vrijwel direct nadat Blind zijn vertrek aankondigde, doken geruchten op dat een andere oud-speler, huidig bestuursraadlid Edo Ophof, voor de functie in beeld is. Met het vervangen van Kroes lijkt Ajax ondertussen ook vorderingen te maken: met Jordi Cruijff, zoon van clubicoon én naamgever van het stadion Johan, zijn naar verluidt al verschillende gesprekken gevoerd. Eén van de eerste vraagstukken die Cruijff (of wie de nieuwe td dan ook wordt) op zijn bord krijgt, is de trainerspositie. Krijgt interim-coach Fred Grim het vertrouwen om het seizoen af te maken? Zo ja, wie moet dan volgend seizoen het stokje van hem overnemen? En zo nee, komt er dan midden in het seizoen een derde trainer voor de spelersgroep te staan?

Niemand die het weet, en dat zegt álles over de huidige situatie bij Ajax.

Wie heeft de macht binnen Ajax?

De vraag dringt zich op waar de daadwerkelijke macht binnen Ajax nou eigenlijk ligt. Bij de directie, geleid door algemeen directeur Menno Geelen? Bij de gekortwiekte RvC? Of toch bij de bestuursraad, die 73 procent van de clubaandelen vertegenwoordigt? En dan is er ook nog de 'informele' macht van groepen die buiten de organisatie staan, zoals daar zijn de media, oud-spelers en andere clubiconen én de supportersschare. Hebben zij het dan voor het zeggen?

Hoe het ook zij, Ajax lijkt met het huidige bestuursmodel een stuurloos schip waar alles en iedereen zich met de te varen koers denkt te mogen bemoeien. Aantoonbaar is het niet, maar daarmee lijkt de basis voor wat écht belangrijk is binnen een voetbalclub - de resultaten op het veld - behoorlijk te worden aangetast. Het is veelzeggend dat voormalig succestrainer Erik ten Hag vriendelijk bedankte voor een terugkeer na het ontslag van Heitinga, omdat hij geen garanties kon krijgen over wie er als technisch directeur boven hem zou komen te staan.

Hervormen, maar hoe?

De noodzaak om Ajax bestuurbaar te krijgen is evident. Daar is men ook binnen de club inmiddels van doordrongen: medio november werd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) duidelijk dat intern onderzoek gedaan wordt naar een 'efficiënter en effectiever bestuursmodel'. Daarbij liggen álle opties - inclusief het terugdraaien van de beursgang - open.

Sportief lijkt Grim Ajax - met zeges in de afgelopen vier wedstrijden, waaronder afgelopen zondag in De Klassieker tegen Feyenoord - op de korte termijn eindelijk weer naar wat rustiger vaarwater te hebben geleid. Het wachten is nu op de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek - dat overigens wel een jaar in beslag zou kunnen nemen. Ondertussen zullen er de komende tijd ongetwijfeld vervangers worden gevonden voor de vertrokken of vertrekkende kopstukken. Om ervoor te zorgen dat zij écht beleid kunnen maken om weer Ajax stabiel te krijgen, lijkt een nieuw bestuursmodel onvermijdelijk. Binnen de huidige structuur valt simpelweg niet te werken. Zelfs niet als je Cruijff heet.