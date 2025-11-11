Danny Blind doet de aantijgingen van Rob Jansen, die hem maandag in een podcast 'het grootste gezwel binnen Ajax' noemde, tegenover de NOS af als 'pulp'. De 62-jarige Blind kondigde begin september aan vanwege 'persoonlijke redenen' te gaan vertrekken als lid van de raad van commissarissen van Ajax.

Noem een willekeurige functie binnen Ajax, en de kans is groot dat Blind hem ooit bekleed heeft. De geboren Zeeuw was in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw speler én lange tijd aanvoerder van de Amsterdammers. Na het beëindigen van zijn voetbalcarrière fungeerde hij als jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding, hoofdtrainer, directeur spelersbeleid, assistent-trainer (onder Martin Jol en Frank de Boer), opnieuw directeur spelersbeleid en - verdeeld over twee periodes - als lid van de rvc. Die laatste functie legt Blind echter vanwege 'persoonlijke redenen' neer zodra Ajax een opvolger heeft gevonden, zo maakte de club begin september bekend.

Jansen was jarenlang de zaakwaarnemer van zowel Blind senior als diens zoon Daley. Momenteel behartigt hij onder meer de belangen van John Heitinga, die vorige week door Ajax uit zijn functie van hoofdtrainer werd ontheven. In de podcast KieftJansenEgmondGijp, die gisteren (maandag) verscheen, haalt Jansen stevig uit naar het functioneren van Blind als commissaris. "Eén van de grootste gezwellen in de club, die alles ondermijnt, is Danny Blind. Hij is de man die Louis van Gaal en Marijn Beuker iedere dag beïnvloedde. Heitinga sprak elke dag met Louis als klankbord. Iedere dag sprak Louis zijn steun richting hem uit. Toen Heitinga werd ontslagen, belde hij met Louis en zei hij: hoe kan dit nou? Louis kreeg van Blind en Beuker de info dat alles fout was", sprak de zaakwaarnemer onder meer.

De NOS vraagt Blind naar een reactie op de uitlatingen van Jansen, maar de Ajax-commissaris wil niet inhoudelijk reageren op zijn vroegere zaakwaarnemer. "Gevraagd naar de uitspraken van Rob Jansen laat Danny Blind weten "deze onzin" achter zich te willen laten en geen reactie te geven op wat hij "pulp" noemt", schrijft de omroep.