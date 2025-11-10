Live voetbal

Rob Jansen legt bom: ‘Danny Blind is het grootste gezwel binnen Ajax’

Rob Jansen vindt dat Danny Blind verantwoordelijk is voor de bestuurlijke crisis bij Ajax, zo vertelt hij maandag in KieftJansenEgmondGijp. De spelersmakelaar weet dat de oud-prof 'manipuleert' en noemt hem zelfs “het grootste gezwel van Ajax”.

Blind stopte recentelijk wegens persoonlijke redenen als lid van de raad van commissarissen bij Ajax, maar blijft aan tot er een opvolger is gevonden.

“Het probleem bij Ajax zit in het technische beleid. De corporate cultuur van Ajax is verrot. Er zitten zoveel colonnes in die club. Eén van de grootste gezwellen in de club, die alles ondermijnt, is Danny Blind”, haalt Jansen vernietigend uit.

“Danny Blind is een van de grootste factoren van de shit bij Ajax, omdat hij altijd manipuleert en beïnvloedt. Hij is de man die Louis van Gaal en Marijn Beuker iedere dag beïnvloedde”, vervolgt de zaakwaarnemer.

Volgens Jansen kreeg Van Gaal 'vanaf dag één te horen dat John Heitinga niks was'. “Danny Blind heeft nog geen seconde met Heitinga gesproken.” René van der Gijp mengt zich: “Eindelijk zegt Rob eens wat. Ik weet niet wat ik meemaak.” Wim Kieft weet dat Blind 'het scholletje' wordt genoemd bij Ajax.

Jansen gaat verder: “Heitinga sprak elke dag met Louis als klankbord. Iedere dag sprak Louis zijn steun richting hem uit. Toen Heitinga werd ontslagen, belde hij met Louis en zei hij: hoe kan dit nou? Louis kreeg van Blind en Beuker de info dat alles fout was.”

descheids
682 Reacties
53 Dagen lid
1.119 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Daar zit geen woord Chinees tussen.

FC Onkruid
198 Reacties
173 Dagen lid
285 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

FCBalophetdak..De best aangeschreven copy-paste site...wat een lachertje..🤮

ERIMIR
3.968 Reacties
491 Dagen lid
38.424 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wie is die Rob Jansen eigenlijk, wat heeft hij met Ajax te maken dat hij zo goed weet wat er binnen de club gebeurd.

21
158 Reacties
4 Dagen lid
214 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er lopen veel meer gezwellen rond bij Ajax.

FC Onkruid
198 Reacties
173 Dagen lid
285 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21..36-16...🤣

21
158 Reacties
4 Dagen lid
214 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Onkruid 28-20..

Marc Overtwix
103 Reacties
2 Dagen lid
141 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, het wordt wel duidelijk dat het daar een hele gezwellige boel is bij ajax. Maar dit kon je verwachten als je kijkt naar hoe ze bepalen welke spelers, stafleden en bestuursleden ze aantrekken. Je kon op meerdere plekken lezen dat iedereen binnen de club, zelfs de koffiejuffrouw, een naam op een papiertje mocht schrijven. Al die papiertje gingen in een grote grabbelton. Ze trokken voor elke positie binnen de club een papiertje, en die naam wilde ze vervolgens aantrekken. Dan krijg je dus ook dit soort gevallen binnen je club. Gevalletje eigen schuld, dikke bult.

descheids
682 Reacties
53 Dagen lid
1.119 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@marc, grappig, gisteren de moraalridder uithangen over de site verbeteren etc. etc. na de nieuwe vernedering van feijenoord en vandaag weer losgaan. Grappig om dit te moeten vaststellen.

