Rob Jansen vindt dat Danny Blind verantwoordelijk is voor de bestuurlijke crisis bij Ajax, zo vertelt hij maandag in KieftJansenEgmondGijp. De spelersmakelaar weet dat de oud-prof 'manipuleert' en noemt hem zelfs “het grootste gezwel van Ajax”.

Blind stopte recentelijk wegens persoonlijke redenen als lid van de raad van commissarissen bij Ajax, maar blijft aan tot er een opvolger is gevonden.

“Het probleem bij Ajax zit in het technische beleid. De corporate cultuur van Ajax is verrot. Er zitten zoveel colonnes in die club. Eén van de grootste gezwellen in de club, die alles ondermijnt, is Danny Blind”, haalt Jansen vernietigend uit.

“Danny Blind is een van de grootste factoren van de shit bij Ajax, omdat hij altijd manipuleert en beïnvloedt. Hij is de man die Louis van Gaal en Marijn Beuker iedere dag beïnvloedde”, vervolgt de zaakwaarnemer.

Volgens Jansen kreeg Van Gaal 'vanaf dag één te horen dat John Heitinga niks was'. “Danny Blind heeft nog geen seconde met Heitinga gesproken.” René van der Gijp mengt zich: “Eindelijk zegt Rob eens wat. Ik weet niet wat ik meemaak.” Wim Kieft weet dat Blind 'het scholletje' wordt genoemd bij Ajax.

Jansen gaat verder: “Heitinga sprak elke dag met Louis als klankbord. Iedere dag sprak Louis zijn steun richting hem uit. Toen Heitinga werd ontslagen, belde hij met Louis en zei hij: hoe kan dit nou? Louis kreeg van Blind en Beuker de info dat alles fout was.”