Plettenberg: Ajax voert gesprekken met Simonis voor opvolging Heitinga

Technisch directeur Wolfsburg spreekt steun uit voor Simonis
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
10 november 2025, 15:53

Ajax voert gesprekken met Paul Simonis om John Heitinga op te volgen. Dat meldt journalist Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport op X. De veertigjarige oefenmeester is clubloos nadat hij zondag werd ontslagen door VfL Wolfsburg.

Na het ontslag van Heitinga, die vorige week daags na de 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray het veld moest ruimen, is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Diverse namen passeerden al de revue, waarbij Erik ten Hag mogelijk de topkandidaat zou zijn. Ook de naam van Philippe Clement viel, maar volgens clubwatcher Mike Verweij is de Belgische oefenmeester niet in beeld.

Wel kwam de Ajax-watcher maandagmiddag met een nieuwe naam op de proppen, namelijk die van Simonis. De Nederlandse trainer werd zondag op straat gezet door VfL Wolfsburg vanwege teleurstellende resultaten. Volgens Verweij heeft Ajax nog voor het congé van Simonis bij de Duitse grootmacht contact gezocht met de oefenmeester.

"Paul Simonis wordt binnen Ajax beschouwd als een mogelijke opvolger van John Heitinga", schrijft Plettenberg op X. "De gesprekken zijn nog gaande. Naar verluidt heeft technisch directeur Alex Kroes van Ajax al contact opgenomen met Simonis, die afgelopen zomer op hun shortlist stond voordat hij naar Wolfsburg vertrok."

dilima1966
2.761 Reacties
882 Dagen lid
15.606 Likes
dilima1966
  • 1
    + 1
avatar

Ik hoop het niet ajax heeft nu een trainer nodig die er staat en met een bak aan ervaring waar de spelers groep tegen op gaan kijken anders belanden ze weer in het oude patroon

Vrij Dag
162 Reacties
540 Dagen lid
239 Likes
Vrij Dag
  • 0
    + 1
avatar

Ik verdenk bepaalde mensen ervan dat ze in dienst zijn van een andere club dan Ajax, maar wel op de loonlijst staan van Ajax en aan de touwtjes trekken in Amsterdam. Undercover zeg maar.Of is het allemaal wraak??? Hoe krijg je het voor elkaar omzo vaak zoveel stomme zaken te doen? Zelf Dickkie die totaal geen belang heeft bij Ajax riep dat je een ERVAREN man naast Heitinga moest zetten. Nee weer een (ontslagen) onervaren!!!!! man Trouwens Dickie is na donderdag vrij

Paul Simonis

Paul Simonis
VfL Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Functie: Coach
Leeftijd: 40 jaar (14 feb. 1985)

