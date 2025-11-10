Ajax voert gesprekken met Paul Simonis om John Heitinga op te volgen. Dat meldt journalist Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport op X. De veertigjarige oefenmeester is clubloos nadat hij zondag werd ontslagen door VfL Wolfsburg.

Na het ontslag van Heitinga, die vorige week daags na de 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray het veld moest ruimen, is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Diverse namen passeerden al de revue, waarbij Erik ten Hag mogelijk de topkandidaat zou zijn. Ook de naam van Philippe Clement viel, maar volgens clubwatcher Mike Verweij is de Belgische oefenmeester niet in beeld.

Wel kwam de Ajax-watcher maandagmiddag met een nieuwe naam op de proppen, namelijk die van Simonis. De Nederlandse trainer werd zondag op straat gezet door VfL Wolfsburg vanwege teleurstellende resultaten. Volgens Verweij heeft Ajax nog voor het congé van Simonis bij de Duitse grootmacht contact gezocht met de oefenmeester.

"Paul Simonis wordt binnen Ajax beschouwd als een mogelijke opvolger van John Heitinga", schrijft Plettenberg op X. "De gesprekken zijn nog gaande. Naar verluidt heeft technisch directeur Alex Kroes van Ajax al contact opgenomen met Simonis, die afgelopen zomer op hun shortlist stond voordat hij naar Wolfsburg vertrok."