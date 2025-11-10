John Heitinga had besloten om op rechtsbuiten te zetten in het duel tussen Ajax en Galatasaray (0-3), zo schrijft Voetbal International. Er werd dan ook getraind met de Israëliër op die positie, maar daags voor de wedstrijd veranderde de trainer van gedachten en koos hij voor op rechts.

Heitinga verraste in zijn laatste wedstrijd voor Ajax door met Regeer op rechtsbuiten te beginnen tegen Galatasaray. Dit was echter niet het originele plan, zo schrijft VI in een reconstructie. “Heitinga wil zijn ploeg aan het voetballen helpen door een vierde middenvelder op te stellen en heeft bedacht om dat met Oscar Gloukh vanaf de rechtsbuitenpositie te doen”, klinkt het. “Op die manier zou Ajax zijn meest creatieve speler tot vrije man kunnen maken.”

Op maandag liet Heitinga zijn ploeg trainen met de aanvallende middenvelder op rechts, met Rayane Bounida als alternatief voor die plek. “Al ligt de focus maandag tactisch met name op het verdedigen.” Een dag voor de wedstrijd was Heitinga echter alweer van mening veranderd. “Op de laatste training, een dag voor de wedstrijd, krijgt niet Gloukh, maar Regeer de rol van hangende rechtsbuiten.”

Volgens VI zou de controleur juist voor ‘meer tactische discipline’ moeten zorgen tegen de aanvallende back van Galatasaray. Een onaangename verrassing voor Regeer: “Hij leek eindelijk een einde te maken aan de duiventil op de nummer 6-positie en moet zich dus nu weer instellen op een totaal ander takenpakket.” Daarnaast had Heitinga door deze beslissing nog maar een training om het nieuwe plan uit te werken. Op de persconferentie van Ajax later die dag liet Regeer doorschemeren dat hij niet blij was met de plotselinge wijziging. “Als Regeer de vraag krijgt of hij nu gewoon de vaste nummer 6 van Ajax is, antwoordt hij veelzeggend: Als het aan mij ligt wel.”