Philippe Clement staat niet op het lijstje van Ajax om John Heitinga op te volgen, zo maakt clubwatcher Mike Verweij duidelijk in Kick-off. De Belgische trainer werd afgelopen week in verband gebracht met een stap naar Amsterdam, maar daar weet men bij Ajax dus niks van.

Heitinga werd vorige week ontslagen door Ajax, dus is men in de hoofdstad hard op zoek naar een opvolger. Bronnen binnen de club melden aan Verweij dat Marijn Beuker nogal veel met AI werkt om trainingsvormen op te stellen. Presentator Pim Sedee besluit dan om aan AI te vragen wie de ideale opvolger is van Heitinga, om te kijken bij welke namen Beuker zou uitkomen als hij er in deze zoektocht ook gebruik van zou maken.

Artikel gaat verder onder video

“Daar komt honderd procent Erik ten Hag uit”, begint Verweij. Dat blijkt een correcte inschatting te zijn, aangezien de voormalig trainer van Manchester United en Bayer Leverkusen bovenaan het lijstje met drie namen prijkt. “Op twee staat Philippe Clement”, gaat Sedee verder. “En weet je wie er derde staat? John Heitinga.” Valentijn Driessen: “Dus als jij je beleid zoals Beuker laat afhangen van AI, komt hij bij John Heitinga uit.”

Verweij stelt dat er ook een ‘gevaar’ schuilt in het lijstje. “Philippe Clement heb ik gecheckt, want Het Laatste Nieuws in België bracht dat”, doelt hij op de berichtgeving van de Belgische krant van vorige week. “Elke keer als er ergens een vacature komt, wordt die man erin geslingerd. Daar kan hij ook niks aan doen, dat zijn waarschijnlijk zijn zaakwaarnemers. Maar bij Ajax stond hij niet op de lijst. Maar nu AI het zegt, heb je kans dat Clement binnenkort de nieuwe trainer van Ajax is”, besluit hij.