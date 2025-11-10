Live voetbal

AD: Komst Ten Hag naar Ajax ‘steeds onwaarschijnlijker’

Erik ten Hag met op de achtergrond het Ajax-logo en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 november 2025, 09:17   Bijgewerkt: 09:26

Een terugkeer van Erik ten Hag naar Ajax lijkt er niet van te gaan komen, zo stelt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant wordt zijn komst namelijk ‘steeds onwaarschijnlijker’. Momenteel is Fred Grim interim-trainer, maar de vraag is hoelang hij nog op de bank zit.

Ajax nam afgelopen week afscheid van John Heitinga, waarna Grim tijdelijk voor de groep kwam te staan. In zijn eerste duel, uit bij FC Utrecht, werd met 2-1 verloren. Na de interlandperiode speelt Ajax thuis tegen Excelsior, terwijl Benfica drie dagen later naar Amsterdam komt. Het is ‘nog niet duidelijk’ of Grim dan nog interim-trainer is. “Niet voor de clubleiding en niet voor hemzelf”, stelt de krant.

Artikel gaat verder onder video

Voor Grim is wel duidelijk hoe zijn toekomst bij Ajax eruit komt te zien, want als een volgende trainer hem niet nodig heeft in de staf, zal hij weer Head of Coaching worden. “Of hij Ajax ook tegen Excelsior en Benfica leidt, is dus afhankelijk van hoe snel de zoektocht klaar is.” In de zoektocht heeft Ajax twee keuzes: een tussenpaus tot het einde van het seizoen en in de zomer een nieuwe trainer aanstellen, of direct iemand voor meerdere jaren vastleggen. “Is dat laatste een optie nu Ajax ook nog op zoek moet naar een opvolger voor technisch directeur Kroes, die zijn functie beschikbaar stelde?”, vraagt het AD zich af.

De naam die de afgelopen dagen continu als topkandidaat wordt genoemd, is die van Ten Hag. Toch lijkt Ajax een nieuwe samenwerking te kunnen vergeten. “Een terugkeer van de voormalige succescoach van de club is steeds onwaarschijnlijker, maar wordt nog altijd niet helemaal onmogelijk geacht.” Een probleem dat de voormalig succestrainer heeft, is dat hij geen idee heeft met wie hij zou samenwerken bij Ajax. “Kroes, die de Tukker goed kent vanuit het management van SEG en vorige week koffie met hem dronk, heeft na het ontslag van Heitinga immers laten weten dat ook Ten Hag hem niet kan bewegen om na dit seizoen aan te blijven als td van de club.”

0 1 reactie
Reageren
1 reactie
21
136 Reacties
3 Dagen lid
205 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De grote ten Hag laat Ajax in de steek. Bang dat zijn carrière in een nachtkaars uit valt. Dat valt ie nog wel maar dan via een omweg.

Arena
1.401 Reacties
91 Dagen lid
3.190 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er staat geen bronvermelding bij, dus dan kun je er vanuit gaan dat het AD wat geruchten verspreidt. Altijd leuk dit soort aannames en gesuggereer, maar misschien kan iemand eens navragen waar die krant dat vandaan haalt. Overigens is het ook nog eens zo, dat als ten Hag niet komt er gewoon iemand anders komt. Ten Hag is niet heilig. Er zijn meerdere trainers die geschikt zouden zijn. Maar zoals eerder al vaker gezegd, de geruchtenstroom, kortom de invloed van media / journalisten / analisten op zo'n proces of het voetbal in het algemeen is veel te groot. Het is schadelijk.

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

