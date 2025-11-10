Live voetbal

Kenneth Perez: 'Van de 22 is er maar één kwaliteitsspeler: Mika Godts'

De spelers van Ajax
Foto: © Imago
10 november 2025, 07:25

Kenneth Perez zag zondagmiddag bij FC UtrechtAjax (2-1) slechts één ‘kwaliteitsspeler’ op het veld staan: Mika Godts. De linksbuiten van Ajax was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van zijn ploeg. Bij Oscar Gloukh heeft Perez zijn bedenkingen.

“Van de 22 spelers die er vandaag op het veld staan, is er één kwaliteitsspeler: Mika Godts”, stelt Perez bij ESPN. In de 56ste minuut scoorde de Belg van afstand. “Het was een goed schot, al had de keeper wel een halve stap verder naar de hoek kunnen staan. Je kan zeggen dat die keeper het schot had kunnen pakken, maar laten we van het positieve uitgaan en zeggen dat het een wereldgoal was. Maar als je het hebt over kwaliteitsspelers... Hij is wel iemand die iets kan creëren.”

Gloukh had minder succes met zijn enige doelpoging. Na een klein uur belandde een laag schot in de handen van Vasilios Barkas. “Dit is ook weer zo'n kinderschot natuurlijk”, oordeelt Perez, waarna hij een opmerkelijke conclusie trekt: “Voor een goede speler is hij een vrij slechte speler. Hij vindt zichzelf echt heel erg goed. Hij is ook woest als hij niet te belangrijk kan zijn. Op zich wel een goede eigenschap, want dan pep je jezelf weer op. Hij is gekocht als ‘goede speler’, maar dat is hij op dit moment nog niet.”

“Ik snap ook wel dat Gloukh naar de kant werd gehaald in de 67ste minuut. Ik vond het wel raar dat Godts werd gewisseld. Ik zou als trainer toch altijd de speler laten staan die iets kan”, zegt hij tot slot over interim-trainer Fred Grim.

Vanwege het feit dat Grim er nu zit, 1 wedstrijd nadat je trainer is ontslagen, vind ik het wel erg makkelijk l*llen van Perez. Je moet ook naar de omstandigheden kijken en anderzijds Grim ook een eerlijke kans geven. Ik denk dat spelers beter gaan renderen als er een duidelijk speelplan ontwikkeld is en ze meer in hun rol komen. Dat zijn zaken die je niet binnen 1 wedstrijd even regelt. Al zet je een toptrainer voor de groep, dan nog niet. Laten we na 5 of 6 wedstrijden eens kijken wat Grim er van gebakken heeft. Valt het dan tegen dan kun je nog altijd wat roepen.

@Arena makkelijk praten als je PSV supporter bent. Echte Ajacieden willen overwinningen zien.

Een verlies van Ajax uit tegen Utrecht dat is geen verrassing meer. Het gaat een moeilijk seizoen worden en ondanks dat AZ, Utrecht, FC Groningen veel punten laten liggen zie ze ik Ajax nog wel passeren op de ranglijst. Volgend jaar geen spek en bonen league maar een woensdagavond wedstrijd in de Galgenwaard tegen Hercules als hoogtepunt van het jaar.

Utrecht - Ajax

FC Utrecht
2 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Kenneth Perez

Kenneth Perez
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 51 jaar (29 aug. 1974)
Positie: Aanvaller

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

