zag zondagmiddag bij FC Utrecht – Ajax (2-1) slechts één ‘kwaliteitsspeler’ op het veld staan: . De linksbuiten van Ajax was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van zijn ploeg. Bij Oscar Gloukh heeft Perez zijn bedenkingen.

“Van de 22 spelers die er vandaag op het veld staan, is er één kwaliteitsspeler: Mika Godts”, stelt Perez bij ESPN. In de 56ste minuut scoorde de Belg van afstand. “Het was een goed schot, al had de keeper wel een halve stap verder naar de hoek kunnen staan. Je kan zeggen dat die keeper het schot had kunnen pakken, maar laten we van het positieve uitgaan en zeggen dat het een wereldgoal was. Maar als je het hebt over kwaliteitsspelers... Hij is wel iemand die iets kan creëren.”

Gloukh had minder succes met zijn enige doelpoging. Na een klein uur belandde een laag schot in de handen van Vasilios Barkas. “Dit is ook weer zo'n kinderschot natuurlijk”, oordeelt Perez, waarna hij een opmerkelijke conclusie trekt: “Voor een goede speler is hij een vrij slechte speler. Hij vindt zichzelf echt heel erg goed. Hij is ook woest als hij niet te belangrijk kan zijn. Op zich wel een goede eigenschap, want dan pep je jezelf weer op. Hij is gekocht als ‘goede speler’, maar dat is hij op dit moment nog niet.”

“Ik snap ook wel dat Gloukh naar de kant werd gehaald in de 67ste minuut. Ik vond het wel raar dat Godts werd gewisseld. Ik zou als trainer toch altijd de speler laten staan die iets kan”, zegt hij tot slot over interim-trainer Fred Grim.