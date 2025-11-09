Live voetbal 9

Kenneth Perez is positief over Ajax onder Fred Grim: 'Er zat echt een idee achter'

Fred Grim in het Ajax-trainingspak
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
9 november 2025, 15:52   Bijgewerkt: 15:57

Vernietigend was Kenneth Perez de afgelopen weken over het belabberde spel van Ajax. Zondag verloren de Amsterdammers op bezoek bij FC Utrecht (2-1), maar nu klinkt er een heel ander geluid bij de analist. Hij vond Ajax best goed spelen.

Dat vertelt de analist in de nabeschouwing van ESPN: "Het was voor Ajax’ doen eigenlijk best een hele goede tweede helft. Er zat echt een idee achter: hoe ze wilden aanvallen, hoe ze wilden verdedigen", stelt de analist bij ESPN. Dat zijn juist de dingen die de afgelopen weken ontbraken bij de Amsterdammers.

“Alleen komt Ajax ook niet echt tot hele grote kansen, behalve dan die mooie goal van Mika Godts. Maar ze geven ook niet veel weg. Ze waren echt de bovenliggende partij", oordeelt Perez.

Dat De Galgenwaard ontplofte na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie vindt Perez dan ook niet gek: “Ik snap ook wel dat FC Utrecht blij is, maar ze hadden eigenlijk heel weinig in te brengen in de tweede helft. Ze hebben geluk dat ze speelden tegen een ploeg die niet kan verdedigen."

Neesje
1.596 Reacties
1.139 Dagen lid
8.715 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Open sollicitatie Perez

12deman
701 Reacties
133 Dagen lid
588 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, de Harlekijn van het theater, ze waren de bovenliggende partij maar Utrecht had geluk dat Ajax niet kan verdedigen. Hoppa en weer centjes verdiend vandaag voor Mister Perez.

Marc Overtwix
82 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit zagen de spelers ook al een tijd geleden. Niet voor niks gaven de spelers bij de komst van Grim intern aan dat ze hem niet als assistent wilde, maar hoofdtrainer. Dat ze bij Heitinga zonder plan de wedstrijd in ging, en hij tijdens de wedstrijd geen idee had wat voor wijzigingen hij moest aanbrengen. Je zag ook gelijk dat de spelers voor Grim wel wilde strijden.

dilima1966
2.752 Reacties
881 Dagen lid
15.601 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze speelde veel beter dan alle wedstrijden er voor

Arena
1.377 Reacties
90 Dagen lid
3.128 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als er een trainer wordt ontslagen gebeurd er altijd wat. Het heeft toch een bepaalde werking op spelers en staf. Grim heeft natuurlijk nog maar weinig inbreng kunnen hebben maar hij heeft in elk geval de spelers al op de juiste plek gezet. Dan zie je ook dat er meer in zo'n groep zit dan dat er een trainer is die gewoon kwalitatief tekort schiet. En Perez heeft gelijk: het was inderdaad beter. Overigens is het helemaal niet waar dat spelers Grim vanaf het begin al eerder zagen zitten als hoofdtrainer. Dan roept weer zo'n treurige buitenstaander maar gelukkig kijkt iedereen door die nonsens heen. Verder over het spel: er zaten veel fouten in en het is jammer dat het doelpunt van Weghorst werd afgekeurd. Ik vond Makkelie ook niet al te best fluiten deze keer. Niet alleen qua dat afgekeurde doelpunt trouwens. Ik ben verder wel benieuwd hoe de club zich met Grim aan het roer gaat ontwikkelen.

Marc Overtwix
82 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena dat je de waarheid niet leuk vindt, betekent niet dat het daarom niet waar is. Al lijkt dat wel de wereld waarin je graag wil leven. Als je een beetje boven je gekleurde bril kijkt, wat beter zoekt en de juiste mensen spreekt, zou je zo kunnen vinden dat het klopt. Maar ik snap dat het lastig is om uit je eigen bubbel te stappen. Geef het tijd, wellicht dat het je op een dag lukt. Feit blijft: de spelers hadden het allang gezien!

Vrij Dag
156 Reacties
539 Dagen lid
233 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gedeeltelijk waar, maar als je ziet dat je achter staat en vervolgens besluit om de bal voortdurend achterin naar elkaar te spelen, dan begrijp je niet wat er van je wordt verwacht. laatste 3 minuten werd de bal wel voor de goal gegooid, maar op een waardeloze wijze. Nog iets dat mij opviel en dat is dat Regeer kramp kreeg. Nu weet ik niet hoe fit hij is, maar zou er in de voorbereiding op dit seizoen wel getraind zijn?

Dexi
492 Reacties
798 Dagen lid
4.631 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Logica: verliezen? Geen probleem, er zat een idee achter. Slecht spel? Geen zorgen, er was intentie.

