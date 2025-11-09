Vernietigend was Kenneth Perez de afgelopen weken over het belabberde spel van Ajax. Zondag verloren de Amsterdammers op bezoek bij FC Utrecht (2-1), maar nu klinkt er een heel ander geluid bij de analist. Hij vond Ajax best goed spelen.

Dat vertelt de analist in de nabeschouwing van ESPN: "Het was voor Ajax’ doen eigenlijk best een hele goede tweede helft. Er zat echt een idee achter: hoe ze wilden aanvallen, hoe ze wilden verdedigen", stelt de analist bij ESPN. Dat zijn juist de dingen die de afgelopen weken ontbraken bij de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

“Alleen komt Ajax ook niet echt tot hele grote kansen, behalve dan die mooie goal van Mika Godts. Maar ze geven ook niet veel weg. Ze waren echt de bovenliggende partij", oordeelt Perez.

Dat De Galgenwaard ontplofte na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie vindt Perez dan ook niet gek: “Ik snap ook wel dat FC Utrecht blij is, maar ze hadden eigenlijk heel weinig in te brengen in de tweede helft. Ze hebben geluk dat ze speelden tegen een ploeg die niet kan verdedigen."