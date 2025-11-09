Live voetbal 4

Been: ‘Gaat nu alleen over Heitinga, maar Ajax is veel zieker dan mensen denken’

John Heitinga
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
9 november 2025, 12:04

Mario Been weet zeker dat de problemen bij Ajax met het ontslag van John Heitinga niet zijn opgelost, zo stelt hij in Goedemorgen Eredivisie. Volgens de voormalig Feyenoorder is Ajax namelijk ‘veel zieker’ dan mensen denken.

Ajax nam afgelopen week afscheid van John Heitinga, dus gaat het momenteel veel over de voormalig verdediger. “We hebben het natuurlijk alleen maar over Heitinga, maar deze club is veel zieker dan de meeste mensen denken”, stelt Been. “Als je naar de jeugdopleiding kijkt, ze krijgen keer op keer klop van Feyenoord, PSV, AZ. Jong Ajax staat bijna laatste. Dat was voorheen absoluut niet mogelijk. Er is onrust boven, je hebt een onevenwichtige selectie.”

Dat Heitinga verantwoordelijk werd gehouden voor de problemen bij Ajax, vindt Been niet terecht. “Hij krijgt het nu op zijn bordje, omdat hij vijf wedstrijden wist te winnen van de vijftien en omdat ze niet daar staan ten opzichte van wat het verwachtingspatroon aangeeft. Je kan tegenwoordig beter één coach ontslaan dan twintig spelers.”

Naast de Eredivisie, waar Ajax vierde staat, gaat het ook in de Champions League niet goed. Na vier duels staan de Amsterdammers roemloos laatste zonder punten. “Als je in de Champions League laatste staat met nul punten, dat is allemaal niet des Ajax. Ajax heeft een veel groter probleem.”

Mario slaat hier de spijker op de kop. Heitinga was slechts één van de vele symptomen. Uiteindelijk moet je meer gaan doen dan alleen symptoombestrijding. Je moet de ziekte bij de kern aanpakken. Helaas is die kern nogal groot. Las zelfs in een interview dat spelers hun eigen voeding moeten betalen ter bezuiniging op de club. Echt heel treurig.

Reacties

Mario slaat hier de spijker op de kop. Heitinga was slechts één van de vele symptomen. Uiteindelijk moet je meer gaan doen dan alleen symptoombestrijding. Je moet de ziekte bij de kern aanpakken. Helaas is die kern nogal groot. Las zelfs in een interview dat spelers hun eigen voeding moeten betalen ter bezuiniging op de club. Echt heel treurig.

