Kraay bewondert Heitinga: ‘Na 173 keer vragen of hij er morgen nog is, had ik er allang een neergeslagen’

Hans Kraay junior
Foto: © ESPN
Niels Hassfeld
9 november 2025, 11:41

Hans Kraay junior vindt het bewonderenswaardig hoe kalm John Heitinga is gebleven tegenover de pers, maakt hij duidelijk in Goedemorgen Eredivisie. De analist is boos om het feit dat de voormalig trainer van Ajax continu de vraag kreeg of hij verwachtte een dag later nog een baan te hebben. Kraay zegt dat hij allang iemand een klap zou hebben gegeven.

Heitinga werd donderdag ontslagen door Ajax en stond in de weken daarvoor al flink onder druk. Vaak kreeg de trainer op persconferenties de vraag of hij een dag later nog een baan zou hebben. Ron Jans en Peter Bosz spraken al hun frustraties uit over de manier waarop men met hun collega is omgesprongen en zondag doet Kraay ook een duit in het zakje.

“Ik wil een ding zeggen”, begint Kraay in Goedemorgen Eredivisie. “Als jij 173 keer in drie maanden tijd dezelfde vraag krijgt: ‘Ben jij er morgen nog?’ Dan had ik er allang een paar neergeslagen. Volgens mij heeft Willem van Hanegem het zes weken geleden in zijn column gezegd: waarom geeft die man nog steeds antwoord?”

Kraay beaamt dat alle journalisten wel eens ‘rare vragen’ stellen. “Zeker ik, maar ik heb hem niet een keer gevraagd of hij morgen nog trainer is. Of ‘ben jij een dead man walking?’, dat heb ik ook gehoord. Iemand heeft gevraagd of hij een dead man walking is. Wil je niet een keer een dead man walking op je neus krijgen?”, foetert Kraay. “Wat moet hij daarop zeggen? Hij is niet geholpen, maar hij heeft zich wel heel beschaafd gedragen.”

Weer een clubman die kapot is gemaakt mede door eigen aanhang.

@GoalDigger. Weer knap account descheids voetbalhoofdstad fcupdate doe is wat aan deze kleine kind

@GoalDigger Gertjan Verbeek kreeg zelfs steun bij het maasgebouw na zijn ontslag. Gelijk weer off-topic en onzin schreeuwen.

