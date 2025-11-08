Live voetbal 9

Bijna niemand weet: Fred Grim maakte van Memphis Depay een spits

Fred Grim in het Ajax-trainingspak
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
8 november 2025, 13:12

De ogen zijn komend weekend gericht op Fred Grim, die tijdelijk de honneurs waarneemt bij Ajax na het ontslag van John Heitinga. Het Algemeen Dagblad kwam zaterdag met een profielschets van de oefenmeester en zoomt daarin in op een opvallend feitje rondom hem en Memphis Depay.

Na het ontslag van Danny Blind in 2017 zat Grim drie duels op de bank als bondscoach van Oranje: tegen Italië (1-2-nederlaag), Marokko (2-1-zege) en Ivoorkust (5-0-zege). In zijn eerste wedstrijd deed Grim iets wat vandaag de dag nog altijd impact heeft op het Nederlands elftal: “Hij was de eerste die Memphis Depay als spits opstelde. Onder de latere bondscoaches scoorde de handige aanvaller erop los en groeide hij uit tot de nieuwe all-time topscorer van Oranje”, schrijft het AD.

Depay groeide in september uit tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. De spits was tweemaal trefzeker tegen Litouwen, waardoor hij Robin van Persie voorbijging op de ranglijst. Inmiddels heeft Depay zijn totaal opgekrikt met twee doelpunten. De teller staat nu op 54 goals in het shirt van Oranje.

Het is de vraag of Grim in de aankomende periode bij Ajax ook iets kan neerzetten waar de Amsterdammers over jaren nog altijd profijt van hebben.

2 reacties
Martin0345
219 Reacties
859 Dagen lid
1.241 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dus misschien staat Gaaei morgen in de spits bij Ajax

Hops
528 Reacties
1.138 Dagen lid
1.353 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Martin0345. Dat moeten ze eerst descheids vragen want die weet alles denkt die🤣🤣

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

