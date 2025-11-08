De ogen zijn komend weekend gericht op Fred Grim, die tijdelijk de honneurs waarneemt bij Ajax na het ontslag van John Heitinga. Het Algemeen Dagblad kwam zaterdag met een profielschets van de oefenmeester en zoomt daarin in op een opvallend feitje rondom hem en .

Na het ontslag van Danny Blind in 2017 zat Grim drie duels op de bank als bondscoach van Oranje: tegen Italië (1-2-nederlaag), Marokko (2-1-zege) en Ivoorkust (5-0-zege). In zijn eerste wedstrijd deed Grim iets wat vandaag de dag nog altijd impact heeft op het Nederlands elftal: “Hij was de eerste die Memphis Depay als spits opstelde. Onder de latere bondscoaches scoorde de handige aanvaller erop los en groeide hij uit tot de nieuwe all-time topscorer van Oranje”, schrijft het AD.

Depay groeide in september uit tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. De spits was tweemaal trefzeker tegen Litouwen, waardoor hij Robin van Persie voorbijging op de ranglijst. Inmiddels heeft Depay zijn totaal opgekrikt met twee doelpunten. De teller staat nu op 54 goals in het shirt van Oranje.

Het is de vraag of Grim in de aankomende periode bij Ajax ook iets kan neerzetten waar de Amsterdammers over jaren nog altijd profijt van hebben.