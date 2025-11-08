Vermoedelijke opstelling Ajax: Fred Grim voert veel wijzigingen door tegen Utrecht

Het lijkt erop dat Fred Grim drie wijzigingen gaat doorvoeren in zijn eerste opstelling als interim-trainer van Ajax. Ten opzichte van de kansloze Champions League-nederlaag tegen Galatasaray (0-3) geeft Grim onder meer Raúl Moro weer een basisplaats bij de Amsterdammers.

Ajax had afgelopen woensdag geen enkele aanspraak op een resultaat tegen Galatasaray en ging door drie doelpunten van Victor Osimhen kansloos onderuit. Een dag later moest John Heitinga zijn koffers pakken bij de Amsterdamse club, evenals assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom. De andere assistent, Grim, is doorgeschoven als interim-trainer en neemt de honneurs waar tegen FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

In de Galgenwaard lijkt Grim liefst drie wijzigingen door te voeren in zijn basiself. De interim-trainer kiest achterin voor Ko Itakura in plaats van Josip Sutalo. De Japanner neemt plaats naast Youri Baas, die onomstreden lijkt in Amsterdam. Op linksback staat Owen Wijndal en op rechtsback lijkt Anton Gaaei de meest logische optie. Het is niet bekend of Lucas Rosa, die tegen Galatasaray ontbrak, weer fit is. Daarnaast verdedigt Remko Pasveer, die zaterdag 42 jaar is geworden, het doel.

Op het middenveld verdwijnt aanvoerder Davy Klaassen naar de bank. Daarmee schuift Youri Regeer, die woensdag hangend op rechts speelde, terug naar het middenveld. Kenneth Taylor blijft ‘plek 8’ behouden, terwijl Oscar Gloukh zich mag bewijzen op zijn favoriete positie: aanvallende middenvelder.

Raúl Moro lijkt zich op te maken voor een terugkeer in de basis, als rechtsbuiten. Wout Weghorst (spits) en Mika Godts blijven staan na de ontluisterende nederlaag tegen Galatasaray.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen FC Utrecht:

Pasveer; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Gloukh; Moro, Weghorst, Godts.