Het bezoekersvak van Jong Ajax krijgt eindelijk een overkapping, zo laat een persvoorlichter weten tegenover Ajax Life. De beloftenploeg van de Amsterdammers speelt zijn thuiswedstrijden op sportcomplex De Toekomst, maar lag meermaals onder vuur vanwege het niet-gastvrije ontvangst van uitsupporters.

Uitwedstrijden tegen beloftenploegen staan bij veel supporters van Keuken Kampioen Divisie-clubs niet bepaald bovenaan het lijstje, maar het duel met Jong Ajax spande wat dat betreft de kroon. Zeker bij slechte weersomstandigheden werden uitsupporters op De Toekomst geregeld getrakteerd op een nat pak. Fans van FC Emmen uitten daar onlangs nog hun ongenoegen over.

Ajax erkent dat de huidige situatie niet bepaald gastvrij is, schrijft Ajax Life. De club bevestigt tegenover het medium dat er plannen liggen om het uitvak te verbeteren: “We willen inderdaad een overkapping laten maken. De daarvoor benodigde procedures moeten worden opgestart en goedgekeurd. Ons streven is om de overkapping begin volgend seizoen te hebben gerealiseerd”, aldus de clubwoordvoerder.

Wanneer het regent tijdens wedstrijden, bekijkt Ajax of uitsupporters eventueel op het thuisvak kunnen plaatsnemen. Of dat mogelijk is, hangt af van de drukte en de grootte van het uitvak. Daarbij worden veiligheidsrisico’s altijd zorgvuldig meegewogen.