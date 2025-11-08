Live voetbal

Ajax laat jarenlange wens van uitsupporters eíndelijk uitkomen

Ajax-spelers Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jordan Henderson, Jorrel Hato, Ahmetcan Kaplan en Kenneth Taylor bedanken supporters
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
8 november 2025, 10:34

Het bezoekersvak van Jong Ajax krijgt eindelijk een overkapping, zo laat een persvoorlichter weten tegenover Ajax Life. De beloftenploeg van de Amsterdammers speelt zijn thuiswedstrijden op sportcomplex De Toekomst, maar lag meermaals onder vuur vanwege het niet-gastvrije ontvangst van uitsupporters.

Uitwedstrijden tegen beloftenploegen staan bij veel supporters van Keuken Kampioen Divisie-clubs niet bepaald bovenaan het lijstje, maar het duel met Jong Ajax spande wat dat betreft de kroon. Zeker bij slechte weersomstandigheden werden uitsupporters op De Toekomst geregeld getrakteerd op een nat pak. Fans van FC Emmen uitten daar onlangs nog hun ongenoegen over.

Ajax erkent dat de huidige situatie niet bepaald gastvrij is, schrijft Ajax Life. De club bevestigt tegenover het medium dat er plannen liggen om het uitvak te verbeteren: “We willen inderdaad een overkapping laten maken. De daarvoor benodigde procedures moeten worden opgestart en goedgekeurd. Ons streven is om de overkapping begin volgend seizoen te hebben gerealiseerd”, aldus de clubwoordvoerder.

Wanneer het regent tijdens wedstrijden, bekijkt Ajax of uitsupporters eventueel op het thuisvak kunnen plaatsnemen. Of dat mogelijk is, hangt af van de drukte en de grootte van het uitvak. Daarbij worden veiligheidsrisico’s altijd zorgvuldig meegewogen.

Zerofkx010
87 Reacties
15 Dagen lid
145 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze noemen het niet voor niks "het verleden" oud bakken knollen complex neem een kijkje op 1908 daar zie je een hypermoderne complex met alles erop en eraan topsport cultuur schreeuwt het.

21
88 Reacties
2 Dagen lid
93 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

AZ daar moet je zijn wanneer je goed kan voetballen als jong spelertje in Noord Holland!

Marc Overtwix
11 Reacties
0 Dagen lid
7 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Was die er nog niet? Jeetje, en dat in 2025. Hoorde al geluiden dat de KNVB ajax op de vingers had getikt over een situatie rondom hun jong ajax team. Zal dit wel zijn geweest. Goed dat de knvb heeft ingegrepen!

