Sjoerd Mossou ziet een opvallende trend ontstaan bij Ajax. De journalist ziet afgelopen jaren ‘alles en iedereen woedend het stadion uit gejaagd worden’ in Amsterdam, van John Heitinga tot Georgette Schlik.
“Bij Ajax moet iedereen oprotten”, kopt Mossou zijn column voor het Algemeen Dagblad. Aanleiding voor het stuk is het recente ontslag van John Heitinga, die donderdag op straat werd gezet door de clubleiding van de Amsterdammers. Toen technisch directeur Alex Kroes zijn positie ter beschikking stelde, moest Mossou plots denken aan Georgette Schlik en Annette Mosman.
“Het is nu twee jaar geleden dat er in het uitvak van Ajax allemaal spandoeken in de lucht werden gehouden, waarop stond dat zo'n beetje iedereen in de raad van commissarissen moest 'oprotten'. Jan van Halst moest wijken, Maurits Hendriks kon de pleuris krijgen, maar ook een zekere Georgette Schlick en Annette Mosman moesten als de wiedeweerga opsodemieteren”, schrijft hij.
Mossou stelt dat vrijwel niemand wist wat deze twee vrouwen precies deden binnen Ajax. “Toch moesten ze optyfen. Weg ermee! Boeh! De ondergang van Ajax was volledig hun schuld”, herinnert hij zich. De journalist gaat verder op een sarcastische toon en vergelijkt Ajax met deze reclame van KitKat, waarin een leraar zijn leerlingen een voor een de klas uitstuurt.
“Ajax is precies die leraar geworden. De club en zijn achterban lijden aan een zeldzame vorm van Gilles de la Tourette, waarbij alles en iedereen woedend het stadion uit wordt gejaagd. Iedereen is een klootzak. Iedereen is gek. Iedereen is een incapabele prutser”, aldus Mossou.
Mossou slaat hier echt de spijker op de kop. Bij ajax proberen ze de schuld bij andere te leggen, en ze weg te sturen. Terwijl de fout bij ajax zelf ligt, door het aanstellen van de verkeerde mensen. Daar is binnen de club ook veel onvrede over. Meerdere werknemers hebben dit anoniem gemeld, omdat ze vrezen voor hun baan. Er schijnt daar echt een grote angstcultuur te heersen. Uit onderzoek bleek dat zo'n 63% van de werknemers bij ajax dit als ervaring bij de club heeft. Eigenlijk niet oké en de knvb zou hier bovenop moeten zitten.
Kameraden, zou ook helemaal niet zo erg zijn wanneer Ajax zelf weggaat. Gewoon opdoeken die club, soort voorbeeld wat er gebeurt wanneer kapitalisme narcisme ego’s sexueel wangedrag criminele voetballers de overhand nemen. Kill the beast!!! Efin AZ doet me denken aan vrugurhhh toen Ajax nog een voetbalclub was, AZ beste club uit noord Holland.
Mossou zou eens een spijker in zijn eigen kop moeten slaan. Grijpt alles aan om de situatie te vergroten. Nooit iets positiefs, alles proberen om de de club kapot te schrijven. Betreft overigens niet alleen. Mossou. Het is natuurlijk onmogelijk, maar een media stilte zou geweldig zijn, om intern en sportief orde op zaken te stellen.
Ze weten het gewoon niet meer.
Ikzelf zeg het al maanden en sinds de aanstelling van Kroes daar begint het.
Kijk bij de top2
Stewart en te Kloese.. Zo moeilijk is het niet, Frank Arnesen heeft het bij Feyenoord op de kaart gezet en sta open voor verandering. Maar dat is het probleem bij Ajax de egootjes zijn te groot.
@ERIMIR Feyenoord hoort in de CL thuis, vorig seizoen het laten zien tegen de grote jongens. Europa League is langzaam van start maar dat komt nog wel. PSG begon vorig seizoen ook heel moeizaam in de CL en wonnen hem uiteindelijk. Maar zullen we wel even ontopic blijven frustraatje? Succes in utrecht tegen de plaatselijke FC.
@ERIMIR hahaha dit inderdaad. Ajax 3 sterren, PSV 2 sterren, beide spelen CL. Feijenoord 1 ster, speelt spek en bonen league en wordt daar zelfs door GAE ingehaald. Om maar een paar feiten te benoemen. Maar wat ook waar is is dat succesvolle clubs als Ajax en PSV altijd meer in de spotlights staan. Andere clubs staan in de schaduw. Als je in de spotlight staat vanwege alle successen die je ook in het verleden hebt behaald dan heb je ook meer aandacht als het wat minder gaat. Feit is dat Ajax en PSV altijd komen bovendrijven na een mindere periode. Feijenoord doet het maar 1x in de 20 jaar. En de grap is dat je de feijenoorders hier meer hoort dan in het stadion tegen een PSV om maar wat te noemen hahaha.
Ohja staan PSV en Ajax meer in de spotlights? Is niet te merken als jullie zelf over Feyenoord beginnen onder een bericht van Ajax. Altijd maar over de mooiste club weer beginnen! Ga zo door, sinds jullie zo bezig zijn staat Feyenoord 1e!
Kunnen jullie niet tegen he, wel steeds afgeven op Ajax en keer op keer klop krijgen in de spek en bonen Leaque. Een beetje flauw he, vinden jullie niet. Net een stelletje kleuters die altijd hun zin moeten krijgen. Word een keer volwassen.
Mossou slaat hier echt de spijker op de kop. Bij ajax proberen ze de schuld bij andere te leggen, en ze weg te sturen. Terwijl de fout bij ajax zelf ligt, door het aanstellen van de verkeerde mensen. Daar is binnen de club ook veel onvrede over. Meerdere werknemers hebben dit anoniem gemeld, omdat ze vrezen voor hun baan. Er schijnt daar echt een grote angstcultuur te heersen. Uit onderzoek bleek dat zo'n 63% van de werknemers bij ajax dit als ervaring bij de club heeft. Eigenlijk niet oké en de knvb zou hier bovenop moeten zitten.
Kameraden, zou ook helemaal niet zo erg zijn wanneer Ajax zelf weggaat. Gewoon opdoeken die club, soort voorbeeld wat er gebeurt wanneer kapitalisme narcisme ego’s sexueel wangedrag criminele voetballers de overhand nemen. Kill the beast!!! Efin AZ doet me denken aan vrugurhhh toen Ajax nog een voetbalclub was, AZ beste club uit noord Holland.
Mossou zou eens een spijker in zijn eigen kop moeten slaan. Grijpt alles aan om de situatie te vergroten. Nooit iets positiefs, alles proberen om de de club kapot te schrijven. Betreft overigens niet alleen. Mossou. Het is natuurlijk onmogelijk, maar een media stilte zou geweldig zijn, om intern en sportief orde op zaken te stellen.
Ze weten het gewoon niet meer.
Ikzelf zeg het al maanden en sinds de aanstelling van Kroes daar begint het.
Kijk bij de top2
Stewart en te Kloese.. Zo moeilijk is het niet, Frank Arnesen heeft het bij Feyenoord op de kaart gezet en sta open voor verandering. Maar dat is het probleem bij Ajax de egootjes zijn te groot.
@ERIMIR Feyenoord hoort in de CL thuis, vorig seizoen het laten zien tegen de grote jongens. Europa League is langzaam van start maar dat komt nog wel. PSG begon vorig seizoen ook heel moeizaam in de CL en wonnen hem uiteindelijk. Maar zullen we wel even ontopic blijven frustraatje? Succes in utrecht tegen de plaatselijke FC.
@ERIMIR hahaha dit inderdaad. Ajax 3 sterren, PSV 2 sterren, beide spelen CL. Feijenoord 1 ster, speelt spek en bonen league en wordt daar zelfs door GAE ingehaald. Om maar een paar feiten te benoemen. Maar wat ook waar is is dat succesvolle clubs als Ajax en PSV altijd meer in de spotlights staan. Andere clubs staan in de schaduw. Als je in de spotlight staat vanwege alle successen die je ook in het verleden hebt behaald dan heb je ook meer aandacht als het wat minder gaat. Feit is dat Ajax en PSV altijd komen bovendrijven na een mindere periode. Feijenoord doet het maar 1x in de 20 jaar. En de grap is dat je de feijenoorders hier meer hoort dan in het stadion tegen een PSV om maar wat te noemen hahaha.
Ohja staan PSV en Ajax meer in de spotlights? Is niet te merken als jullie zelf over Feyenoord beginnen onder een bericht van Ajax. Altijd maar over de mooiste club weer beginnen! Ga zo door, sinds jullie zo bezig zijn staat Feyenoord 1e!
Kunnen jullie niet tegen he, wel steeds afgeven op Ajax en keer op keer klop krijgen in de spek en bonen Leaque. Een beetje flauw he, vinden jullie niet. Net een stelletje kleuters die altijd hun zin moeten krijgen. Word een keer volwassen.