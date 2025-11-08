Sjoerd Mossou ziet een opvallende trend ontstaan bij Ajax. De journalist ziet afgelopen jaren ‘alles en iedereen woedend het stadion uit gejaagd worden’ in Amsterdam, van John Heitinga tot Georgette Schlik.

“Bij Ajax moet iedereen oprotten”, kopt Mossou zijn column voor het Algemeen Dagblad. Aanleiding voor het stuk is het recente ontslag van John Heitinga, die donderdag op straat werd gezet door de clubleiding van de Amsterdammers. Toen technisch directeur Alex Kroes zijn positie ter beschikking stelde, moest Mossou plots denken aan Georgette Schlik en Annette Mosman.

Artikel gaat verder onder video

“Het is nu twee jaar geleden dat er in het uitvak van Ajax allemaal spandoeken in de lucht werden gehouden, waarop stond dat zo'n beetje iedereen in de raad van commissarissen moest 'oprotten'. Jan van Halst moest wijken, Maurits Hendriks kon de pleuris krijgen, maar ook een zekere Georgette Schlick en Annette Mosman moesten als de wiedeweerga opsodemieteren”, schrijft hij.

Mossou stelt dat vrijwel niemand wist wat deze twee vrouwen precies deden binnen Ajax. “Toch moesten ze optyfen. Weg ermee! Boeh! De ondergang van Ajax was volledig hun schuld”, herinnert hij zich. De journalist gaat verder op een sarcastische toon en vergelijkt Ajax met deze reclame van KitKat, waarin een leraar zijn leerlingen een voor een de klas uitstuurt.

“Ajax is precies die leraar geworden. De club en zijn achterban lijden aan een zeldzame vorm van Gilles de la Tourette, waarbij alles en iedereen woedend het stadion uit wordt gejaagd. Iedereen is een klootzak. Iedereen is gek. Iedereen is een incapabele prutser”, aldus Mossou.