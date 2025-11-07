Ajax 'overweegt serieus' om werk te maken van de terugkeer van . Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews althans op basis van bronnen uit Antwerpen, de stad waar de 52-jarige Overmars sinds maart 2022 werkzaam is bij Royal Antwerp FC.

Overmars was van 2012 tot februari 2022 zeer succesvol als td van Ajax, maar moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers. Een maand na zijn gedwongen vertrek ging hij aan de slag bij het Antwerp, waar hij nog altijd werkzaam is.

Donderdag maakte Ajax bekend dat de club op zoek gaat naar een nieuwe technisch directeur, omdat Alex Kroes zijn positie ter beschikking stelt na het ontslag van trainer John Heitinga. In de zoektocht naar een nieuwe technisch beleidsbepaler valt ook de naam van Overmars, maar clubwatcher Mike Verweij meldde eerder deze vrijdag nog in de Telegraaf-podcast Kick-Off dat binnen Ajax de meningen over een terugkeer van de oud-aanvaller behoorlijk verdeeld lijken te zijn. "Volgens mij werken er ook nog mensen die slachtoffer van hem zeggen te zijn geweest. Er zijn veel mensen die zeggen: nee, nooit meer. En daar valt natuurlijk ook wel iets voor te zeggen", aldus Verweij.

Boualin meldt op basis van bronnen in België dat Ajax nu serieus overweegt om een poging te wagen om Overmars, wiens Antwerp-contract nog anderhalf jaar doorloopt, terug te halen. "Twee keer eerder probeerde men de sportief directeur van Royal Antwerp terug te halen, nu lijkt men voor een derde poging te willen gaan. Of er al contact is tussen beide partijen is nog niet helemaal duidelijk. Dat een poging ondernomen gaat worden, lijkt echter een kwestie van tijd te zijn", schrijft de transferjournalist.

'Terugkeer Overmars staat los van eventuele komst Ten Hag'

Volgens Boualin staat de eventuele terugkeer van Overmars in de Johan Cruijff ArenA los van de pogingen van Ajax om Erik ten Hag terug te halen als trainer. De twee werkten tussen 2018 en het vertrek van Overmars zeer succesvol samen, met het bereiken van de halve finale van de Champions League in het seizoen 2018/19 als absolute hoogtepunt. "Toch kan een rentree van Overmars gunstig uitpakken om Ten Hag over de brug te laten komen. Voorlopig staan de twee verhalen echter los van elkaar", aldus Boualin.