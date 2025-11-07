Live voetbal 15

Boualin: 'Ajax overweegt serieus Overmars terug te halen'

Marc Overmars
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 november 2025, 21:38

Ajax 'overweegt serieus' om werk te maken van de terugkeer van Marc Overmars. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews althans op basis van bronnen uit Antwerpen, de stad waar de 52-jarige Overmars sinds maart 2022 werkzaam is bij Royal Antwerp FC.

Overmars was van 2012 tot februari 2022 zeer succesvol als td van Ajax, maar moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers. Een maand na zijn gedwongen vertrek ging hij aan de slag bij het Antwerp, waar hij nog altijd werkzaam is.

Artikel gaat verder onder video

Donderdag maakte Ajax bekend dat de club op zoek gaat naar een nieuwe technisch directeur, omdat Alex Kroes zijn positie ter beschikking stelt na het ontslag van trainer John Heitinga. In de zoektocht naar een nieuwe technisch beleidsbepaler valt ook de naam van Overmars, maar clubwatcher Mike Verweij meldde eerder deze vrijdag nog in de Telegraaf-podcast Kick-Off dat binnen Ajax de meningen over een terugkeer van de oud-aanvaller behoorlijk verdeeld lijken te zijn. "Volgens mij werken er ook nog mensen die slachtoffer van hem zeggen te zijn geweest. Er zijn veel mensen die zeggen: nee, nooit meer. En daar valt natuurlijk ook wel iets voor te zeggen", aldus Verweij.

Boualin meldt op basis van bronnen in België dat Ajax nu serieus overweegt om een poging te wagen om Overmars, wiens Antwerp-contract nog anderhalf jaar doorloopt, terug te halen. "Twee keer eerder probeerde men de sportief directeur van Royal Antwerp terug te halen, nu lijkt men voor een derde poging te willen gaan. Of er al contact is tussen beide partijen is nog niet helemaal duidelijk. Dat een poging ondernomen gaat worden, lijkt echter een kwestie van tijd te zijn", schrijft de transferjournalist.

'Terugkeer Overmars staat los van eventuele komst Ten Hag'

Volgens Boualin staat de eventuele terugkeer van Overmars in de Johan Cruijff ArenA los van de pogingen van Ajax om Erik ten Hag terug te halen als trainer. De twee werkten tussen 2018 en het vertrek van Overmars zeer succesvol samen, met het bereiken van de halve finale van de Champions League in het seizoen 2018/19 als absolute hoogtepunt. "Toch kan een rentree van Overmars gunstig uitpakken om Ten Hag over de brug te laten komen. Voorlopig staan de twee verhalen echter los van elkaar", aldus Boualin.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stuttgart - Feyenoord René van der Gijp

Van der Gijp komt met sombere boodschap voor Ajax: ‘Heb je Feyenoord net zien spelen?

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
John Heitinga

Alex Kroes: 'Heitinga boos na ontslag bij Ajax'

  • Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
Kieft kraakt aanstelling Heitinga en Keizer: ‘Dat is hoogmoed van Alex Kroes’

Alex Kroes geeft toelichting op ontslag Heitinga en gesprek met Ten Hag

  • Gisteren, 22:12
  • Gisteren, 22:12
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
Vrij Dag
148 Reacties
537 Dagen lid
229 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Grensoverschrijdend gedrag staat gelijk aan levenslang? Een 11 jarig meisje dagelijks martelen, opsluiten in een kooi aan een ketting, haar voor haar leven verminken en de PG vraagt 11 jaar straf Afgezien hiervan, verbaast het mij uitermate dat de dame of dames? (later) niet zijn opgestapt. Gewoon daar door blijven werken zou ik niet kunnen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vrij Dag
148 Reacties
537 Dagen lid
229 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Grensoverschrijdend gedrag staat gelijk aan levenslang? Een 11 jarig meisje dagelijks martelen, opsluiten in een kooi aan een ketting, haar voor haar leven verminken en de PG vraagt 11 jaar straf Afgezien hiervan, verbaast het mij uitermate dat de dame of dames? (later) niet zijn opgestapt. Gewoon daar door blijven werken zou ik niet kunnen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marc Overmars

Marc Overmars
Carrière
Wed.
Dlp.
2008/2009
Go Ahead
24
0
2003/2004
Barcelona
20
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel