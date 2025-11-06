Live voetbal 19

Chaos compleet bij Ajax: Kroes stelt positie per direct ter beschikking

6 november 2025, 16:31

In navolging van het ontslag van trainer John Heitinga heeft Alex Kroes zijn positie als technisch directeur van Ajax per direct ter beschikking gesteld. Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De overige directieleden en de raad van commissarissen hebben Kroes echter 'met klem verzocht' om aan te blijven.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. Het contract van Heitinga liep nog door tot de zomer van 2027, maar wordt dus per direct beëindigd. Ajax gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar tot die tijd zullen de honneurs waargenomen worden door Fred Grim. De zestigjarige trainer werd begin oktober toegevoegd aan de technische staf van de Amsterdammers.

Kroes heeft de laatste tijd in de media veelvuldig laten weten dat hij zijn lot aan dat van Heitinga zou verbonden en heeft de daad bij het woord gevoegd. Ajax laat weten dat de technisch directeur zijn positie per direct ter beschikking heeft gesteld. De overige directieleden en de rvc van Ajax hebben Kroes echter 'met klem verzocht' om aan te blijven 'ten behoeve van de continuïteit de komende tijd.

De technisch directeur beschikt over een contract tot de zomer van 2026 en deze zal dan ook niet verlengd worden. "Mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, mocht de club eerder een technisch directeur aantrekken dan draag ik mijn werkzaamheden op dat moment over", laat Kroes weten in het statement van Ajax. De technisch directeur van Ajax heeft zelf zijn positie ook per direct ter beschikking gesteld, maar de overige directieleden en de raad van commissarissen van Ajax hebben Kroes 'met klem verzocht' om aan te blijven.

WimHoebergen06
280 Reacties
1.096 Dagen lid
1.221 Likes
WimHoebergen06
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kan scholletje meteen aan de slag als td

Vrij Dag
143 Reacties
536 Dagen lid
222 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet verrassend natuurlijk. Hij had dit immers al gezegd. Nu kijken of hij bereid is, net als Blind, om tijdelijk? te blijven zitten totdat er een vervanger is.

CG
2.595 Reacties
835 Dagen lid
13.352 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben héééééél erg benieuwd wie de opvolger gaat worden !!

21
13 Reacties
0 Dagen lid
21 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja wie niet luisteren wilt moet maar voelen.. Ajax is vaak genoeg gewaarschuwd voor de onkunde van Kroes. Na zijn schandaal met aandelen had er gelijk afscheid genomen moeten worden.

Vriendje Stokvis
1.469 Reacties
413 Dagen lid
8.144 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wat een puinhoop. Het rommelt flink. Kroes ziet het zonnig in. Lekker zijn zakken gevuld met voorkennis aandelen ajax. Wat een Verlosser is het toch.

familieharbers03
396 Reacties
1.137 Dagen lid
625 Likes
familieharbers03
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

mislintat is toch beschikbaar!!

ERIMIR
3.878 Reacties
487 Dagen lid
38.203 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Kroes neemt zijn verantwoordelijkheid. Chapeau!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.533 Reacties
1.137 Dagen lid
18.866 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Og je mag niets tegen jullie zeggen? Delete button is weer gevonden.

