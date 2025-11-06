Chaos compleet bij Ajax: Kroes stelt positie per direct ter beschikking

In navolging van het ontslag van trainer John Heitinga heeft Alex Kroes zijn positie als technisch directeur van Ajax per direct ter beschikking gesteld. Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De overige directieleden en de raad van commissarissen hebben Kroes echter 'met klem verzocht' om aan te blijven.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. Het contract van Heitinga liep nog door tot de zomer van 2027, maar wordt dus per direct beëindigd. Ajax gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar tot die tijd zullen de honneurs waargenomen worden door Fred Grim. De zestigjarige trainer werd begin oktober toegevoegd aan de technische staf van de Amsterdammers.

Kroes heeft de laatste tijd in de media veelvuldig laten weten dat hij zijn lot aan dat van Heitinga zou verbonden en heeft de daad bij het woord gevoegd. Ajax laat weten dat de technisch directeur zijn positie per direct ter beschikking heeft gesteld. De overige directieleden en de rvc van Ajax hebben Kroes echter 'met klem verzocht' om aan te blijven 'ten behoeve van de continuïteit de komende tijd.

