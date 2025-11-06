Erik ten Hag heeft over belangstelling niets te klagen. De clubloze trainer wordt in verband gebracht met de vacante positie bij Wolverhampton Wanderers én gezien als mogelijke opvolger van John Heitinga, die bij Ajax flink onder vuur ligt. Het Parool schrijft dat de Haaksbergenaar daarnaast bij een aantal andere clubs is beeld is én dat verschillende landen Ten Hag als optie voor het bondscoachschap zien.

De 55-jarige Ten Hag vestigde als trainer van Ajax (2018-2022) zijn naam als toptrainer, met als hoogtepunt het bereiken van de halve finale van de Champions League in het seizoen 2018/19. Daarna werkte hij twee seizoenen en een paar maanden bij Manchester United, waarmee hij de EFL-Cup en de FA Cup aan zijn prijzenkast toevoegde. Afgelopen zomer vond Ten Hag in Bayer Leverkusen een nieuwe werkgever, maar dat bleek een dusdanige mismatch dat de Bundesliga-club hem al na twee speelronden op straat zette.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels gonst de naam van Ten Hag bij verschillende clubs rond. Zo zou Wolverhampton Wanderers, de hekkensluiter van de Premier League, zich eerder deze week officieel gemeld hebben bij het management Ten Hag nu de positie van hoofdtrainer door het ontslag van Vitor Pereira vacant is geworden. Donderdag meldde het Algemeen Dagblad bovendien dat Ten Hag eerder deze week op de koffie is geweest bij Ajax-directeur Alex Kroes. ESPN kwam later op de dag met de mededeling dat een hernieuwd diensterverband in de Johan Cruijff ArenA momenteel 'ver weg' is voor Ten Hag.

Het Parool bevestigt donderdagmiddag dat Ten Hag eerder deze week met Kroes in gesprek is geweest. "Volgens betrokkenen was dat geen afspraak om concreet te spreken over een functie bij Ajax. Het zou te scharen zijn onder de noemer koffie drinken en bijpraten, al komt dat uiteraard op een precair moment", schrijft de Amsterdamse krant. Verslaggevers Jop van Kempen en Bas Soetenhorst zouden het vanuit Ajax-perspectief volkomen begrijpen als de club weer bij Ten Hag uit zou komen: "Het team van Heitinga heeft een schreeuwend gebrek aan structuur. In zijn eerdere periode bij Ajax blonk Ten Hag juist daarin uit", schrijft het duo.

Andersom zijn er vanuit het perspectief van Ten Hag zelf wel 'meer obstakels' die een terugkeer bij Ajax in de weg kunnen zitten, aldus Van Kempen en Soetenhorst. Zo wordt er uit verschillende hoeken aan de coach getrokken: "Wolverhampton Wanderers en enkele andere clubs hebben ook belangstelling, net als enkele nationale bonden." Daar komt bij dat de situatie in Amsterdam totaal niet meer vergelijkbaar is met die bij zijn eerste aanstelling, nu zeven jaar geleden. Zo is er sindsdien flink beknibbeld op het budget voor zowel de selectie als de staf, iets waar Heitinga's voorganger Francesco Farioli ook tegenaan liep. Ook is de huidige selectie volgens de krant op een aantal posities (backs, verdedigende middenvelder) kwalitatief niet goed bezet én is het op bestuurlijk vlak, met het vertrek van meerdere kopstukken in de organisatie, momenteel zeer onrustig. Kortom: redenen genoeg voor Ten Hag om niét op een eventuele lokroep vanuit Amsterdam in te gaan.