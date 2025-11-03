Live voetbal

'Ten Hag in beeld bij Wolverhampton Wanderers'

'Ten Hag in beeld bij Wolverhampton Wanderers'
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 november 2025, 09:19

Erik ten Hag wordt genoemd als mogelijke opvolger van Vítor Pereira bij Wolverhampton Wanderers, zo meldt onder meer Mirror. De Portugees werd zondag op straat gezet wegens tegenvallende resultaten.

Na zijn ontslag bij Manchester United in oktober 2024 ging Ten Hag afgelopen zomer aan de slag bij Bayer Leverkusen. Lang hield de Nederlander het niet vol in het westen van Duitsland; na drie officiële duels werd hij op straat gezet. Sinds zijn vertrek uit de BayArena is de naam van Ten Hag al meermaals gevallen als mogelijke opvolger van John Heitinga bij Ajax, maar de Amsterdammers houden vooralsnog vertrouwen in hun trainer.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zou Ten Hag in beeld zijn voor een terugkeer naar Engeland. Volgens verschillende Engelse media is de voormalig trainer van Ajax en FC Utrecht een van de kandidaten om de zondag ontslagen Pereira op te volgen bij Wolverhampton Wanderers. Instappen bij Wolves zou wel een flinke uitdaging zijn, aangezien er in de eerste tien duels in de Premier League slechts twee punten werden gepakt. Daarmee staat de club uit de Midlands roemloos laatste. 

Meer kandidaten in beeld

Ten Hag is niet de enige naam die wordt genoemd om Pereira op te volgen in het Molineux Stadium. Met Ole Gunnar Solskjær zou er nog een andere voormalig Manchester United-trainer in beeld zijn. Verder worden onder meer Brendan Rodgers, Lee Carsley en de in december ontslagen Gary O'Neil in verband gebracht met Wolves

➡️ Meer nieuws over Erik ten Hag

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Manchester United-verdediger Matthijs de Ligt

Engelse pers lyrisch over Matthijs de Ligt: ‘Een masterclass in verdedigen'

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
Slot bedankt Liverpool-fans, die zijn naam scandeerden tijdens zege op Aston Villa

Slot bedankt Liverpool-fans, die zijn naam scandeerden tijdens zege op Aston Villa

  • Gisteren, 15:13
  • Gisteren, 15:13
Liverpool-speler Ryan Gravenberch

Liverpool sluit horrorreeks af tegen Aston Villa, reactie Slot na doelpunt Gravenberch veelzeggend

  • za 1 november, 22:56
  • 1 nov. 22:56
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
Willemklein1950
135 Reacties
613 Dagen lid
1.072 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kansloze missie volgens mij, moet hij niet aan beginnen. Teveel kans op reputatieschade als het mis gaat. Buiten zijn slechte verhouding met de Engelse (riool) pers. Kan hij beter wachten op (eventueel) Ajax mochten die toch besluiten om na dit seizoen met Heitinga te stoppen. Mvg Willem Klein

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Willemklein1950
135 Reacties
613 Dagen lid
1.072 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kansloze missie volgens mij, moet hij niet aan beginnen. Teveel kans op reputatieschade als het mis gaat. Buiten zijn slechte verhouding met de Engelse (riool) pers. Kan hij beter wachten op (eventueel) Ajax mochten die toch besluiten om na dit seizoen met Heitinga te stoppen. Mvg Willem Klein

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
16
Leeds
10
-8
11
17
Burnley
10
-7
10
18
West Ham
10
-11
7
19
Nottm Forest
10
-12
6
20
Wolves
10
-15
2

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel