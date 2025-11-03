Erik ten Hag wordt genoemd als mogelijke opvolger van Vítor Pereira bij Wolverhampton Wanderers, zo meldt onder meer Mirror. De Portugees werd zondag op straat gezet wegens tegenvallende resultaten.

Na zijn ontslag bij Manchester United in oktober 2024 ging Ten Hag afgelopen zomer aan de slag bij Bayer Leverkusen. Lang hield de Nederlander het niet vol in het westen van Duitsland; na drie officiële duels werd hij op straat gezet. Sinds zijn vertrek uit de BayArena is de naam van Ten Hag al meermaals gevallen als mogelijke opvolger van John Heitinga bij Ajax, maar de Amsterdammers houden vooralsnog vertrouwen in hun trainer.

Inmiddels zou Ten Hag in beeld zijn voor een terugkeer naar Engeland. Volgens verschillende Engelse media is de voormalig trainer van Ajax en FC Utrecht een van de kandidaten om de zondag ontslagen Pereira op te volgen bij Wolverhampton Wanderers. Instappen bij Wolves zou wel een flinke uitdaging zijn, aangezien er in de eerste tien duels in de Premier League slechts twee punten werden gepakt. Daarmee staat de club uit de Midlands roemloos laatste.

Meer kandidaten in beeld

Ten Hag is niet de enige naam die wordt genoemd om Pereira op te volgen in het Molineux Stadium. Met Ole Gunnar Solskjær zou er nog een andere voormalig Manchester United-trainer in beeld zijn. Verder worden onder meer Brendan Rodgers, Lee Carsley en de in december ontslagen Gary O'Neil in verband gebracht met Wolves.