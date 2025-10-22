Erik ten Hag: 'Ajax nu niet Champions League-proof, maar dat kan op den duur veranderen'

Erik ten Hag heeft de verwachting dat Ajax op termijn weer helemaal 'Champions League-proof' kan zijn. Dat laat de trainer weten in gesprek met het de Volkskrant. De 55-jarige Tukker was van eind 2017 tot medio 2022 trainer van Ajax en leidde de Amsterdammers in het seizoen 2018-2019 naar de halve finale van de Champions League.
Inmiddels is alles anders bij Ajax en probeert de club met vallen en opstaan overeind te komen na het debacle met Sven Mislintat. Na een uitstekend jaar onder Francesco Farioli, waarin de club als tweede eindigde, gaat het nu flink minder onder John Heitinga. De trainer ligt flink onder vuur in Amsterdam. In negen competitiewedstrijden werd er al viermaal gelijkgespeeld, allemaal buiten de Johan Cruijff ArenA, en afgelopen weekend werd er met 0-2 verloren van AZ.
In de Champions League gaat het ook allerminst crescendo voor de ploeg van Heitinga. In de openingsronde van het miljardenbal werd er met 0-2 verloren van Internazionale. De afgelopen speelronde werd Ajax in Frankrijk getrakteerd op een heuse oorwassing. Olympique Marseille was met liefst 4-0 te sterk voor de Amsterdammers. Ajax gaat woensdagavond op bezoek bij Chelsea in het kader van de Champions League.
Onder leiding van Ten Hag speelde Ajax op 5 november 2019 ook tegen Chelsea. Het was een bizar duel, waarin Ajax een ruime 1-4 voorsprong weggaf. Door twee rode kaarten binnen één minuut, voor Daley Blind en Joël Veltman, eindigde het duel nog spectaculair in 4-4. Voor een dergelijk resultaat zal alles en iedereen die Ajax een warm hart toedraagt nu gelijk tekenen.
"Misschien romantiseer ik, maar ik had het idee dat we Chelsea van de mat speelden", blikt Ten Hag terug op de krankzinnige wedstrijd van bijna zes jaar geleden. "Van 1-4 naar 4-4, met negen man. Dat was nooit vertoond. De entourage op Stamford Bridge is sowieso geweldig. Ook als trainer van Manchester United heb ik daar gedenkwaardige wedstrijden beleefd."
Ten Hag verwacht woensdagavond een lastige wedstrijd voor Ajax. "Chelsea had altijd al goede spelers. Nu hebben ze ook een goed team", erkent de oefenmeester, "terwijl Ajax nu niet Champions League-proof is. Maar dat kan op den duur weer veranderen, met gedegen en slim beleid. Het zal altijd met vallen en opstaan gaan", besluit Ten Hag.
Ajax moet de cash van de CL mee naar huis nemen en dan is het klaar. De uitslagen zijn niet eens meer van belang want je gaat niks klaarspelen. Van dat CL geld kun je weer een deel investeren en verder werken aan herstel. Daarnaast moet Heitinga toch echt vervangen worden want dat gaat 'm niet meer worden. Ook voor de ED ziet ik het niet meer (snel) gebeuren. Weer een verloren jaar maar je pakt in elk geval nog die 19 m mee. Dat is dan het enige lichtpuntje. Bijzonder jammer voor de club en voor de aanhang.
@Arena Elke club in Nederland loopt tegen (tijdelijk) verval aan. Nu zijn jullie aan de beurt, wij in Rotterdam weten daar alles van ha ha. Komt weer goed, zal zijn tijd nodig hebben, Heitinga en staf idd niet in staat om de zaak ten gunste om te draaien. Beter harde ingreep van leiding nu om misschien volgend jaar weer voorzichtig aan te haken. Top 3 heeft elkaar gewoon nodig om elkaar sterkercl te houden/maken. Mvg Willem Klein
Ha Willem! Dank voor je fatsoenlijke nette reactie. Je hebt gelijk. Feyenoord was door de jaren heen ook al een aantal keer flink aan de beurt, en nu is het Ajax. Ik hoop dat er snel ingegrepen wordt wat Heitinga betreft, maar de vraag is wie er dan zou moeten komen (en willen) om er weer een stijgende lijn in te brengen. Voor de aanhang is het maar afwachten helaas.
Een bestuur dat faalt net zoals een (onervaren) trainer, een selectie die grotendeels Ajax onwaardig is tel dit bij elkaar op en zelfs een blinde kan zien dat er een hoop werk te verzetten is maar dan wel met mensen die op de juiste manier alles voor hun club over hebben. Wat Willen Klein zegt dat Feyenoord ook een mindere/zwarte periode heeft doorgemaakt klopt maar dat geldt ook voor onder andere AZ, Groningen en Twente want die hebben in het verleden er ook beroerd voor gestaan. Net zoals deze clubs zal Ajax dit ravijn ook weer verlaten.
