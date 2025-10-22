Algemeen directeur Menno Geelen en financieel directeur Shashi Baboeram Panday beslissen uiteindelijk over het lot van trainer John Heitinga en technisch directeur Alex Kroes. Dat schrijven Job van Kempen en Bas Soetenhorst in een analyse voor het Het Parool. Heitinga staat flink onder druk bij Ajax, maar hoeft vooralsnog niet te vrezen voor zijn baan.

Ajax zit momenteel in een beroerde fase. Het veldspel van de Amsterdammers valt enorm tegen en ook de resultaten zijn niet goed. Afgelopen weekend wist AZ met 0-2 te winnen in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de achterstand op koploper Feyenoord na negen duels al negen punten bedraagt. Ook in de Champions League gaat het allerminst goed voor Ajax. In de openingsronde werd met 0-2 verloren van Internazionale, terwijl op bezoek bij Olympique Marseille een uiterst pijnlijke 4-0 nederlaag werd geleden.

Artikel gaat verder onder video

De druk op Heitinga nam de voorbije weken flink toe, maar Kroes is niet voornemens om de oefenmeester te ontslaan. Sterker nog: de technisch directeur verbond zijn eigen lot aan dat van de coach. "Als jullie hem willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste", sprak Kroes recentelijk in een interview. In een analyse duikt Het Parool dieper in de 'jullie' uitspraak van het directielid van Ajax. Want op wie doelt hij?

Met 'jullie' doelt Kroes op de statutaire directie, die bij Ajax wordt gevormd door Geelen en Panday. "Volgens de statuten van AFC Ajax nv is de statutaire directie immers de baas over de titulaire directie, die bestaat uit Kroes, Marijn Beuker en Cas Biesta", klinkt het. Hoewel Kroes, Beuker en Biesta zich directeuren mogen noemen, hebben ze geen tekenbevoegdheid voor bijvoorbeeld inkomende transfers.

Het Parool stelt ook dat dat de raad van commissarissen 'geen grote rol' heeft in de benoeming of het ontslag van Heitinga. "De rvc moet het besluit van de directie weliswaar goedkeuren, maar bij enige onderbouwing is dat een hamerstuk. Dat de progressie van het team stagneert, zou bijvoorbeeld al als geldige reden kunnen worden opgevoerd. Strikt genomen kan de rvc ook niet aansturen op het ontslag van Heitinga. Dat is nu helemaal lastig, omdat het orgaan op z’n gat ligt."

"In het geval van Heitinga zullen de statutaire directeuren Geelen – hij is sinds 2018 statutair bestuurder – en nieuwkomer Panday – aangetreden op 1 maart dit jaar – waarschijnlijk varen op het oordeel van anderen. Allereerst op dat van Kroes en Beuker. Op de achtergrond zal mogelijk ook Louis van Gaal – de adviseur van de rvc –een rol spelen. Maar Geelen en Panday zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het lot van Heitinga", besluit de krant.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.