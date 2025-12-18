Oscar Gloukh ziet weinig verschillen tussen John Heitinga en Fred Grim. Dat geeft de Israëlische middenvelder van Ajax eerlijk aan in een interview met de Volkskrant.
“Ik voel niet echt grote verschillen tussen de twee”, zegt Gloukh in gesprek met journalist Willem Vissers. “Het idee is ongeveer hetzelfde, maar de structuur is nu anders. We spelen defensiever, maar aan de bal zijn we juist vrijer. Dat levert meer problemen op voor de tegenstander. Het is ook logisch: als je meer defensieve spelers opstelt, zal de defensie het normaal gesproken beter doen.”
Gloukh lijkt sinds de trainerswissel beter te presteren in het shirt van Ajax, maar vindt niet dat dat direct aan Grim te danken is. “Het ligt niet aan de coach. Ik kijk alleen naar mezelf. Ik heb op bijna alle posities in de aanval en op het middenveld gespeeld. Mijn rol is min of meer vrij. Het is ook mijn taak om vrij te zijn, om chaos te creëren bij de tegenstander.”
De spelmaker zit nu beter in zijn vel dan in de eerste fase van het seizoen, toen hij regelmatig op de bank zat. “Dat was niet makkelijk, maar het hoort bij voetbal. Ajax is een grote club. Elke training en elke wedstrijd is een kwestie van jezelf bewijzen. Ik eis van mezelf dat ik goed voetbal. Zo niet, dan kan de coach me wisselen of op de bank zetten.”
In De Klassieker tegen Feyenoord was Gloukh zondag een van de uitblinkers aan Ajax-zijde. De 21-jarige voetballer kreeg een vrije rol in de voorhoede, een positie waarin hij momenteel het best tot zijn recht lijkt te komen. Op het middenveld is hij vanwege zijn beperkte defensieve arbeid nog kwetsbaar.
Volgens Gloukh werkt hij aan dat aspect van zijn spel. “In de maanden bij Ajax is mijn defensieve arbeid verbeterd. Dat vragen ze ook van mij. Eerst John, nu Fred. Dat onderdeel moet nog beter.”
Sja, blijkbaar zit er toch wel degelijk verschil in tussen Heitinga en Grim. Grim is natuurlijk ouder, meer levenservaring, en ik denk ook dat hij gewoon een betere peoplemanager is. Zijn plannen en ideeën zullen misschien niet zoveel verschillen met die van Heitinga maar wellicht brengt hij ze beter over of hebben spelers bij hem en door hem meer vertrouwen.
Wel degelijk verschil tussen Heitinga en Grim. Talenten krijgen nu meer speeltijd en krijgen de kans om door te breken. Bij Heitinga zat er geen lijn in het spel van Ajax en nu is er meer structuur in de organisatie. Daardoor krijgen spelers meer vertrouwen, spelvreugde en dat vertaalt zich in overwinningen in de laatste wedstrijden.
